Monster Energy Presents: Rock Off 2016

1 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan festivalde, 3 saatlik özel performansıyla Duman, son zamanların en çok dikkat çeken isimlerinden Ceylan Ertem, Türkçe rock müziğinin sevilen grubu Pinhani, sevilen şarkılarıyla birçok festivalde yer alan Adamlar ve ülkemizin en eğlenceli blues grubu Sahte Rakı sahne alacak.

Ayrıca bir çok sürprizin de gerçekleşeceği festival, Türk Rock severlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Biletler bugün satışa çıkıyor..