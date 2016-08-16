16.08.2016 - 14:09 |
Monster Energy Presents: Rock Off 2016
Bu sene üçüncü yılında olan ülkenin en sert müzik festivali Monster Energy Presents: Rock Off, bu kez 1 Ekim'de Volkswagen Arena'da ülkenin önde gelen rock gruplarını ağırlıyor!
1 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek olan festivalde, 3 saatlik özel performansıyla Duman, son zamanların en çok dikkat çeken isimlerinden Ceylan Ertem, Türkçe rock müziğinin sevilen grubu Pinhani, sevilen şarkılarıyla birçok festivalde yer alan Adamlar ve ülkemizin en eğlenceli blues grubu Sahte Rakı sahne alacak.
Ayrıca bir çok sürprizin de gerçekleşeceği festival, Türk Rock severlere unutulmaz bir gün yaşatacak.
Biletler bugün satışa çıkıyor..