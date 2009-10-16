Mor ve Ötesi Akustik Özel

MTV Türkiye tarafından canlı kaydedilerek yayınlanan "Mor ve Ötesi ile Bir Gece - AKUSTİK" konserindeki eşsiz atmosferi tekrar yaşatmak isteyen grup, akustik konser hikâyesindeki bu yeni sayfa için gün sayıyor.

İki bölümden oluşacak konserin ardından, grup üyeleri Burak Güven ve Kerem Kabadayı'dan oluşan Da Producerz'in DJ seti, ve grubun katılacağı after-party bu özel gecenin unutulmazları arasında olacak.

Ayrıca, 12 Ekim Pazartesi gecesi Babylon'da mor ve ötesi'nin konuk olacağı Lokal Anestezi isimli talk show programına katılanlar, program biletiyle geldikleri takdirde grubun Ghetto konseri için, kapıda 10 TL'lik indirimden yararlanabilecek.

Nerede: Ghetto

Ne zaman: 22:30

Bilet fiyatları: 50.00 TL - Öğrenci: 46.00 TL