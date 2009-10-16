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    HaberlerEtkinlikMor ve Ötesi Akustik Özel
    16.10.2009 - 16:13 |

    Mor ve Ötesi Akustik Özel

    Mor ve Ötesi, 25 Mayıs 2007'de Ghetto'da verdiği unutulmaz akustik konserin ikinci perdesinde yine aynı mekânda, farklı bir repertuarla 17 Ekim'de seyircisiyle buluşuyor.

    MTV Türkiye tarafından canlı kaydedilerek yayınlanan "Mor ve Ötesi ile Bir Gece - AKUSTİK" konserindeki eşsiz atmosferi tekrar yaşatmak isteyen grup, akustik konser hikâyesindeki bu yeni sayfa için gün sayıyor.

    İki bölümden oluşacak konserin ardından, grup üyeleri Burak Güven ve Kerem Kabadayı'dan oluşan Da Producerz'in DJ seti, ve grubun katılacağı after-party bu özel gecenin unutulmazları arasında olacak.

    Ayrıca, 12 Ekim Pazartesi gecesi Babylon'da mor ve ötesi'nin konuk olacağı Lokal Anestezi isimli talk show programına katılanlar, program biletiyle geldikleri takdirde grubun Ghetto konseri için, kapıda 10 TL'lik indirimden yararlanabilecek.

    Nerede: Ghetto

    Ne zaman: 22:30

    Bilet fiyatları: 50.00 TL - Öğrenci: 46.00 TL

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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