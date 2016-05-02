Mor ve Ötesi Zorlu PSM'de

Rock müziğin sevilen grubu mor ve ötesi, 10 Mayıs Salı akşamı, ‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’ kapsamında Zorlu PSM, Drama Sahnesi’nde sevenleri ile buluşuyor. 1995 yılında kurulan mor ve ötesi, kurulduğu günden bu yana 7 stüdyo albümünü müzikseverlerle buluşturdu. mor ve ötesi, gelenekselleştirdiği akustik performansını, ilk defa Aralık 2013'te ‘Güneşi Beklerken’ şarkılarına da yer vererek, Zorlu PSM’ye taşıdı. Başarılı rock grubu, 10 Mayıs, Salı akşamı, bu kez “ELEKTRİK” bir setle yeniden Zorlu PSM, Drama Sahnesi’nde konser verecek.



Tarih: 10 Mayıs Salı

Saat: 21:00

Bilet Fiyatı: 1.Kategori:90 TL (Tam), 2.Kategori: 70 TL (Tam), 50 TL (Öğrenci)

Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Drama Sahnesi

