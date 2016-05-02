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    HaberlerEtkinlikMor ve Ötesi Zorlu PSM'de
    02.05.2016 - 16:09 |

    Mor ve Ötesi Zorlu PSM'de

    Her hafta Salı günleri ayrı bir müzik ziyafetine ev sahipliği yapan Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki ‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’’ 10 Mayıs Salı akşamı Drama Sahnesi’nde rock müziğin sevilen grubu mor ve ötesi’ni ağırlıyor.

    Mor ve Ötesi Zorlu PSM'de

    Rock müziğin sevilen grubu mor ve ötesi, 10 Mayıs Salı akşamı, ‘Vestel Gururla Yerli Konserleri’ kapsamında Zorlu PSM, Drama Sahnesi’nde sevenleri ile buluşuyor. 1995 yılında kurulan mor ve ötesi, kurulduğu günden bu yana 7 stüdyo albümünü müzikseverlerle buluşturdu. mor ve ötesi, gelenekselleştirdiği akustik performansını, ilk defa Aralık 2013'te ‘Güneşi Beklerken’ şarkılarına da yer vererek, Zorlu PSM’ye taşıdı. Başarılı rock grubu, 10 Mayıs, Salı akşamı, bu kez “ELEKTRİK” bir setle yeniden Zorlu PSM, Drama Sahnesi’nde konser verecek.


    Tarih: 10 Mayıs Salı
    Saat: 21:00
    Bilet Fiyatı: 1.Kategori:90 TL (Tam), 2.Kategori: 70 TL (Tam), 50 TL (Öğrenci)
    Mekan: Zorlu Performans Sanatları Merkezi, Drama Sahnesi

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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