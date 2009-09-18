Morfest bayrama coşku katacak!

Kuzey Ege'nin incisi, Avrupa' nın en güzel 4. adası olan "Bozcaada" 19-22 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Morfest' 09 Rock Festivali" ne ev sahipliği yapıyor. 4 gün 4 gece sürecek olan festivalde sınırsız müzik, tatil, eğlence ve kamp sizleri bekliyor. Ayrıntılar adresinde...

Festivalde Aylin Aslım, Kurban, Direc-t, Yasemin Mori, Anemi, Toxin Virgin gibi birçok ünlü grup ve sürpriz grupla birlikte yarışmacı gruplar da yer alacak.

Biletler sınırlı sayıda…

Web :