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    HaberlerEtkinlikMorfest bayrama coşku katacak!
    18.09.2009 - 12:08 |

    Morfest bayrama coşku katacak!

    Bozcaada" 19-22 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Morfest' 09 Rock Festivali" ne ev sahipliği yapıyor.

    Kuzey Ege'nin incisi, Avrupa' nın en güzel 4. adası olan "Bozcaada" 19-22 Eylül 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Morfest' 09 Rock Festivali" ne ev sahipliği yapıyor. 4 gün 4 gece sürecek olan festivalde sınırsız müzik, tatil, eğlence ve kamp sizleri bekliyor. Ayrıntılar adresinde...

    Festivalde Aylin Aslım, Kurban, Direc-t, Yasemin Mori, Anemi, Toxin Virgin gibi birçok ünlü grup ve sürpriz grupla birlikte yarışmacı gruplar da yer alacak.

    Biletler sınırlı sayıda…

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