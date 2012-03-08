Mostar Sevdah Reunion geliyor!

Sevdalinka’yı dünya ile buluşturan Mostar Sevdah Reunion, Avea Sıra Dışı Müzik Konserleri kapsamında 10 Mart’ta İstanbul’da muhteşem bir konsere hazırlanıyor





Avea’nın müziğe sağladığı katkı ve desteğin en önemli göstergelerinden olan “Sıra Dışı Müzik Konserleri” kapsamında; Boşnak aşk türküleri Sevdalinka ile çingene müziğini ustaca birleştiren Mostar Sevdah Reunion, Türkiye’deki müzikseverlerle buluşuyor.



Balkanlar’ın en iyi gruplarından biri olarak kabul edilen ve dünyanın dört bir yanında konserler veren Mostar Sevdah Reunion, 10 Mart’ta dinleyicilerine unutulmaz bir performans sergileyecek.



Grubun müzik serüveni, 1993 yılında Boşnak-Hırvat savaşının sıralarında evde kaset üzerine yaptıkları kaydı çevrelerine dağıtmaları ile başladı. 1998 yılında çıkardıkları ilk profesyonel albümlerinde, Sevdalinka ve çingene müziğini birleştiren Mostar Sevdah Reunion, efsane çingene şarkıcı Şaban Bajramoviç ve Balkanlar’da cazın divası kabul edilen Ljiljana Buttler ile ortak albümler çıkardı.



Milic Petrovic (gitar), Sandi Durakovic (gitar), Nermin Alukic (gitar ve vokal), Senad Trnovac (davul ve perküsyon), Marko Jakovljevic (bas) ve Vanja Radoja (keman) oluşan grup, 2002, 2003 ve 2004 yıllarında Davorin müzik ödülünü kazanarak ayrı bir başarıya imza attı. Ayrıca grubu konu alan, MSR ve Sevdah the Bridge that Survived adlı 2 belgesel film de çekildi.



2007’da çıkan son albümü “Cafe Sevdah”dan başka 6 albümü daha bulunan Mostar Sevdah Reunion “3. Avea Sıra Dışı Müzik Konserleri” kapsamında, 10 Mart’ta KüçükÇiftlik Park’ta olacak.



