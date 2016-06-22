Moster Energy Presents: Rock Off Virtüöz Steve Vai

Rock müziğin en önemli gitar virtüözlerinden biri olan, 3 ödül ve 15 adaylıkla Grammy tarihine damgasını vuran ABD’li besteci, müzisyen ve prodüktör Steve Vai, kariyerinin en önemli albümlerinden biri olan ve tüm zamanların en iyi enstrümantal albümlerinden biri olarak kabul edilen Passion And Warfare albümünün 25. yıl dönümü özel turnesi kapsamında, 3 Ağustos’ta Zorlu PSM’de sahne alıyor.

Monster Energy Presents: Rock Off Virtüöz konser serisinin ilk etkinliğinde Steve Vai Passion and Warfare albümünün dışında kariyerinin en önemli şarkılarını çalacak.

Kariyeri boyunca enstrümantal rock’tan hard rock’a, heavy metal’den progressive rock’a pek çok farklı tarzda kayıtlar gerçekleştiren bir virtüöz... 1980 yılından bu yana tekniği ve ürettikleriyle kendisinden sonra gelen jenerasyonlara ilham kaynağı olan Vai, genç yaşlarında özellikle Frank Zappa - Freak Out! ve Deep Purple – Machinehead gibi kayıtlar sayesinde müziğe yöneliyor. 10 yaşında akordeon çalarak başladığı enstrüman macerası, 13 yaşında ilk gitarını eline almasıyla bambaşka boyutlara ulaşıyor. En büyük ilham kaynaklarından biri olan Led Zeppelin efsanesi Jimmy Page gibi çalmak istiyor. Bunu nasıl başaracağını bilemezken yolu bir başka rock müzik efsanesi John Satriani’yle kesişiyor ve ondan dersler almaya başlıyor.

Vai’in azmi ve kaydettiği demolarda kendini belli eden yeteneği, kendisini idollerinden birine adım adım yaklaştırıyor. Frank Zappa’nın grubunda çalan en genç müzisyen olmayı başaran Steve Vai, 1980-1983 yılları arasında yerini koruyor. Derken solo kariyere atılan ilk adım gecikmiyor...

1984 çıkışlı ilk Steve Vai solo albümü Flex-Able, rock camiasında büyük yankı uyandırıyor. Bu albümün başarısı, birçok farklı müzik tarzını sentezleyen ve toplamda 15 milyon adetten fazla satan 7 solo albümü ve nice canlı kaydı daha beraberinde getiriyor.

Guitar World dergisinin halk oylamasında gelmiş geçmiş en iyi 10. gitarist seçilen, birçok farklı dergi ve web sitesi tarafından hazırlanan En İyi Gitarist listelerinde defalarca yer bulan Steve Vai’in müzik kariyerinin ucu bucağı yok. Alcatrazz, David Lee Roth ve Whitesnake gibi rock tarihinin ikon grup ve müzisyenleriyle kaydedilen albümler, gerçekleşen uzun turneler mi dersiniz? Yoksa Ozzy Osbourne, Mary J. Blige, M83, Travis Barker, Devin Townsend, Zakk Wylde ve Terry Bozzio’nun da aralarında bulunduğu birbirinden ünlü isimlerle gerçekleştirdiği iş birlikleri mi? Bir dönemki hocası Joe Satriani ve Eric Johnson’la birlikte sahne aldığı efsanevi G3 turnesine ne dersiniz? Ya de kendisiyle özdeşleşen özel üretim Ibanez gitarlarına? Steve Vai, kariyerinin her anıyla özel birisi...

Gitarın yaşayan efsanesi Steve Vai’in bir nevi rock müzik tarihi niteliğini taşıyacak canlı performansına 3 Ağustos’ta Zorlu PSM sahnesinde tanıklık edin!