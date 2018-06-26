Mozaik Aktivitesi PACE Çocuk Sanat Merkezi'de
Minik civcivler “Mozaik Aktivitesi”nde eğlenerek sanat yapacak.
Annelerin 1 numaralı tercihi Dalin, PACE Çocuk Sanat Merkezi iş birliği ile 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştireceği “Mozaik Aktivitesi”’nde çocukların hayallerini sanata dönüştürmeye davet ediyor. Minik civcivler ve aileleri; çok renkli, çok zevkli ve çok taneli Dalin “Mozaik Aktivitesi”nde eğlenerek sanat yapacak, kaliteli zaman geçirecekler.
Geçtiğimiz yıl FELİS Ödülü alan “Dalin’le Birlikte Eğlence” Atölyesi ile çocuklar, PACE Çocuk Sanat Merkezi eğitmenleri eşliğinde her ay farklı aktivitelerle, yaratıcılıklarını doyasıya yaşayarak Dalin ile hayallerini sanat eserlerine dönüştürmeye devam edecek.
“Mozaik Aktivitesi” Atölye Detayları
Tarih: 1 Temmuz Pazar
Yer: PACE Çocuk Sanat Merkezi, Şerafettin Sokak Çamardı Apt. No:4/29 Caddebostan / Istanbul
Saat: 13.00-14.00 (Ailece Sanat)
Saat: 15.00-16.00 (6-12 yaş)
Kontenjan: 12 çocuk
İletişim: pace@pacesanat.com
0216 385 80 36
Katılım: Katılımlar ücretsizdir, rezervasyon gereklidir.