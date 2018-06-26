Mozaik Aktivitesi PACE Çocuk Sanat Merkezi'de

Annelerin 1 numaralı tercihi Dalin, PACE Çocuk Sanat Merkezi iş birliği ile 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştireceği “Mozaik Aktivitesi”’nde çocukların hayallerini sanata dönüştürmeye davet ediyor. Minik civcivler ve aileleri; çok renkli, çok zevkli ve çok taneli Dalin “Mozaik Aktivitesi”nde eğlenerek sanat yapacak, kaliteli zaman geçirecekler.

Geçtiğimiz yıl FELİS Ödülü alan “Dalin’le Birlikte Eğlence” Atölyesi ile çocuklar, PACE Çocuk Sanat Merkezi eğitmenleri eşliğinde her ay farklı aktivitelerle, yaratıcılıklarını doyasıya yaşayarak Dalin ile hayallerini sanat eserlerine dönüştürmeye devam edecek.

“Mozaik Aktivitesi” Atölye Detayları

Tarih: 1 Temmuz Pazar

Yer: PACE Çocuk Sanat Merkezi, Şerafettin Sokak Çamardı Apt. No:4/29 Caddebostan / Istanbul

Saat: 13.00-14.00 (Ailece Sanat)

Saat: 15.00-16.00 (6-12 yaş)

Kontenjan: 12 çocuk

İletişim: pace@pacesanat.com

0216 385 80 36

Katılım: Katılımlar ücretsizdir, rezervasyon gereklidir.