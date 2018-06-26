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    HaberlerEtkinlikMozaik Aktivitesi PACE Çocuk Sanat Merkezi'de
    26.06.2018 - 15:46 |

    Mozaik Aktivitesi PACE Çocuk Sanat Merkezi'de

    Minik civcivler “Mozaik Aktivitesi”nde eğlenerek sanat yapacak.

    Mozaik Aktivitesi PACE Çocuk Sanat Merkezi'de

    Annelerin 1 numaralı tercihi Dalin, PACE Çocuk Sanat Merkezi iş birliği ile 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştireceği “Mozaik Aktivitesi”’nde çocukların hayallerini sanata dönüştürmeye davet ediyor. Minik civcivler ve aileleri; çok renkli, çok zevkli ve çok taneli Dalin “Mozaik Aktivitesi”nde eğlenerek sanat yapacak, kaliteli zaman geçirecekler.

    Geçtiğimiz yıl FELİS Ödülü alan “Dalin’le Birlikte Eğlence” Atölyesi ile çocuklar, PACE Çocuk Sanat Merkezi eğitmenleri eşliğinde her ay farklı aktivitelerle, yaratıcılıklarını doyasıya yaşayarak Dalin ile hayallerini sanat eserlerine dönüştürmeye devam edecek.

    “Mozaik Aktivitesi” Atölye Detayları

    Tarih: 1 Temmuz Pazar
    Yer: PACE Çocuk Sanat Merkezi, Şerafettin Sokak Çamardı Apt. No:4/29 Caddebostan / Istanbul
    Saat: 13.00-14.00 (Ailece Sanat)
    Saat: 15.00-16.00 (6-12 yaş)
    Kontenjan: 12 çocuk
    İletişim: pace@pacesanat.com
    0216 385 80 36
    Katılım: Katılımlar ücretsizdir, rezervasyon gereklidir.

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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