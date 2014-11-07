07.11.2014 - 11:40 |
Mozaik imza günü 9 Kasım'da!
Türkiye çağdaş şehir müziğinin mihenk taşlarından Mozaik grubunun Külliyat isimli albümü geçtiğimiz günlerde Ada Müzik'ten çıktı. Mozaik grubu albüm şerefine 9 Kasım Pazar akşamüstü Beyoğlu Mepishto'da imzada.
Türkiye çağdaş şehir müziğinin mihenk taşlarından Mozaik grubunun Külliyat isimli albümü geçtiğimiz günlerde Ada Müzik'ten çıktı. Mozaik grubu albüm şerefine 9 Kasım Pazar akşamüstü Beyoğlu Mepishto'da imzada.
Saat 16.00'dan itibaren Ayşe Tütüncü, Saruhan Erim, Bülent Somay, Timuçin Gürer, Mehmet Taygun, Serdar Ateşer, Ümit Kıvanç, Sumru Ağıryürüyen, Mehmet Tütüncü, Ezel Akay, Levon Balıkçıoğlu ve Yağız Üresin olarak orada.
MOZAİK (1983 - 1995) grubumuzun bu yıl Temmuz sonu itibarıyla piyasaya çıkmış olan KÜLLİYAT (Ada Müzik) albümü için düzenlenen MOZAİK - Sohbetli İMZA Günü 9 Kasım Pazar günü Beyoğlu-MEPHISTO'da gerçekleşecek: