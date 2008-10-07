MTV EMA partisinde buuşalım!

Avrupa’nın en büyük müzik ödül töreni olarak kabul edilen MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil edecek ismin açıklanacağı ve tüm aday sanatçıların canlı performanslarıyla sahne alacakları müthiş parti, 11 Ekim akşamı saat 21.00’de. Maslak’taki Refresh The Venue’de gerçekleşecek etkinlik, İngiltere’den ünlü disco/house müzik grubu Crazy P’nin müthiş konseri ve Türkiye’nin en iyi DJ’lerinden Cure-shot’la sabahın erken saatlerine kadar devam edecek. Her yıl Avrupa`nın bir başka büyük şehrinde düzenlenen bu dev organizasyonda MTV Türkiye, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye`yi ve Türk müzik piyasasını temsil edecek. Etkinliğe Türkiye’den katılacak isimler Hayko Cepkin, Emre Aydın, Hadise, Sagopa Kalmer ve Hande Yener.

Bilet fiyatı 82 YTL. (0212) 328 05 00