BİST99.838-0,38EURO6,36-0,51USD5,73-0,71ALTIN277,58-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikMTV EMA partisinde buuşalım!
    07.10.2008 - 10:55 |

    MTV EMA partisinde buuşalım!

    MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil edecek ismin açıklanacağı ve tüm aday sanatçıların canlı performanslarıyla sahne alacakları müthiş parti, 11 Ekim akşamı saat 21.00’de.

    MTV EMA partisinde buuşalım!

    Avrupa’nın en büyük müzik ödül töreni olarak kabul edilen MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil edecek ismin açıklanacağı ve tüm aday sanatçıların canlı performanslarıyla sahne alacakları müthiş parti, 11 Ekim akşamı saat 21.00’de. Maslak’taki Refresh The Venue’de gerçekleşecek etkinlik, İngiltere’den ünlü disco/house müzik grubu Crazy P’nin müthiş konseri ve Türkiye’nin en iyi DJ’lerinden Cure-shot’la sabahın erken saatlerine kadar devam edecek. Her yıl Avrupa`nın bir başka büyük şehrinde düzenlenen bu dev organizasyonda MTV Türkiye, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye`yi ve Türk müzik piyasasını temsil edecek. Etkinliğe Türkiye’den katılacak isimler Hayko Cepkin, Emre Aydın, Hadise, Sagopa Kalmer ve Hande Yener.
    Bilet fiyatı 82 YTL. (0212) 328 05 00

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

    Elâzığ’da feci kaza!

    Elâzığ’da feci kaza!

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

    Sıradaki Haber