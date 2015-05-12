• Bebek beslenmesi ve sağlığı hakkında annelerin bilincini artırmak için yola çıkan Nutricia Anne Bebek Beslenmesi, Mucize Annelik Okulu projesinin lansmanını yaptı.

• Danone Ekosistem Fonu’nun katkısı ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’nın işbirliğiyle 3 yılda 120 bin anneye ulaşacak olan proje 1 milyon 600 bin euro kaynak ayrılacak.

• Projenin iki amacı olduğunu belirten Nutricia Anne Bebek Beslenmesi Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Gamze Çuhadaroğlu, “Anneleri eğitirken bir ekosistem kurmayı, okulun 3 yıl sonra kendini finanse etmeye başlamasını hedefliyoruz” dedi.



Türkiye, anne ve bebek sağlığı açısından riskli ülkeler arasında bulunuyor. Bunun en büyük nedenleri arasında yanlış beslenme alışkanlıkları geliyor. 0-5 yaş arası her 10 çocuktan birinde bodurluk görünüyor. İlk 6 ay, sadece anne sütü ile beslenmesi gereken bebeklere iki aylıkken ek gıda veriliyor, çocuklar anne sütü mucizesinden yeterince faydalanamıyor.



Bu tablonun iyileştirilmesi için yola çıkan Nutricia Anne Bebek Beslenmesi, Mucize Annelik Okulu projesini Danone Ekosistem Fonu’nun katkıları ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı işbirliği ile hayata geçiriyor. Proje lansmanı, 12 Mayıs Salı günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Binası’nda Nutricia Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Gamze Çuhadaroğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun katıldığı bir toplantıda yapıldı.



0-5 yaş arasındaki her 10 çocuktan 1’i bodur. (TNSA 2013)



Nutricia Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı Gamze Çuhadaroğlu, Türkiye’nin anne ve bebek sağlığı açısından riskli ülkeler arasında yer aldığını belirterek, “Ülkemizin bu konumda yer almasının önemli nedenlerinden biri dengesiz beslenme. Yapılan araştırmalarda, Ancak hala sağlıklı bebek beslenmesine ilişkin geliştirilmesi gereken yönler bulunuyor. TNSA 2013 verilerine göre: Eğitim almış annelerin bebeklerinde diğerleriyle kıyaslandığında ilk 1 saat içinde emzirme oranı % 20 daha fazla. 5 yaş altında bodurluk 2 kat daha az. Bebeğin ilk 1 yılı içinde 1000 canlı doğumda ölüm olasılığı 3 kat daha az iken bu oran ilk 5 yıl içinde 2,5 kat daha az. Biz de annelerin bebek sağlığındaki bilgilerini arttırmak üzere çalışmalara başladık.



Hedef kalıcı bir platform kurulması



“Sağlıklı nesiller için bilinçli anneler” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Çuhadaroğlu, proje ayrıntılarını şu sözlerle açıkladı: “Bu olumsuz tablonun olumluya çevrilmesi için hastanelerde, Aile sağlığı merkezlerinde anneyle ilk teması kuran hemşirelerimizle yola çıkıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde kurulacak okulumuzda uzman hemşirelerimizi istihdam edecek ve bu alanda uzmanlaşmalarını sağlayacağız. Uzman hemşirelerimiz, düzenlenecek eğitim programları ile annelere bebek bakımı ve beslenmesi eğitimini verecek. Burada iki amacımız var; anneleri eğitirken bir yandan da bir ekosistem kurmak istiyoruz. Projemizle annelere ulaşmayı ve bu mucize annelik okulunun sürdürülebilir olmasını sağlamak hedefindeyiz. Bu sebeple de eğitimlerimizi sembolik bir ücret karşılığında yapacağız.”



Çuhadaroğlu, proje kapsamında Türkiye’nin dört bir yanındaki 600 hemşireye 25 saat bebek bakımı ve beslenmesi eğitimi verileceğini ve bir de mobil uygulamanın hayata geçirileceğini de belirtti. Çuhadaroğlu, proje için ayrılan kaynağın yaklaşık 1 milyon 600 bin euro olacağını, bütçenin 1 milyon eurosunu Danone Ekosistem karşılarken, 600 bin eurosunu ise Nutricia Anne Bebek Beslenmesi’nin karşılayacağını da belirtti.



Annelik işlevi öğrenilebilir



Kadının anne olma kararıyla ciddi bir yükümlülüğün altına girdiğini belirten Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu ise toplantıda şunları söyledi: “Anne olmak, çocuğunu sevmek ve ona bağlanmak doğal olarak gelişen bir süreç olsa da, annelik işlevini sağlamak, çocuğun gelişimini ve ihtiyaçlarını, gelişimsel gerekliliklerini değerlendirerek çocuğa uygun, onu sosyal, duygusal ve fiziksel olarak destekleyecek becerilere sahip olmak aslında öğrenilmesi gereken bir süreç.

Oysaki anneliği fedakarlık ve içten gelen bir işlev olarak gören toplumumuzda, kadının üzerindeki yük daha da artmakta. Çocuklarını yeteri kadar destekleyemediğini düşünen, ne yaptığını bilemeyen, soru ve sorunlarına tek başlarına yanıt bulamayan anneler, çaresiz ve güçsüz hissetmekte. Oysa ki annelik işlevi öğrenilebilir. Bu konuda içeriği zengin ve kaliteli bir eğitim alınmadığında ise, anneler kendi deneyimlerini tekrarlarlar, bu da iyinin yanında problemli davranışların da tekrarına neden olur.

Annelerin çocuk gelişiminin farklı alanlarında bilgi ve beceri edinmelerini sağlayacak bir eğitim süreci sonrasında anneler daha donanımlı ve yetkin, dolayısıyla daha güçlü hissedebilirler. Güçlü ve sağlıklı anneler ise güçlü çocuklar yetiştirebilir. Planladığımız eğitimle anneler, dolayısıyla aile sistemi, sonuç olarak da toplum önemli kazanımlar sağlanabilecektir.”

Proje kapsamında ilk dersliğin Ekim ayında açılacağını da belirten Barbarosoğlu, “Proje ile öncelikle üniversitemizdeki akademisyenlerimizden eğitim alan uzman hemşirelerimiz; ilk 1000 günde anne ve bebeğin tüm beslenme ve sosyal konularda ihtiyacı olan bilgileri annelere ulaştırıyor olacak. Üç ayrı kanalda bu eğitimleri veriyor olacağız. İsteyen anneler burada, üniversitemizde açılan sınıflarda ya da şirket veya diğer kamuya ait konferans salonlarında derslere katılırken; isteyen annelerse birebir evlerinde bu dersleri takip edebilecek” dedi.