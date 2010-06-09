Muhteşem bir rock performansı sizi bekliyor!

2005 yılında Şahin Aytaç (vokal-gitar), Yasin Gündoğdu (ritim gitar) ve Erkut Tunalı (bateri) tarafından kurulan İn grubunun merakla beklenen Darağacı dlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.

Prodüktörlüğü ünlü rock sanatçısı Cemal Çimen tarafından yapılan albüm, sözü ve müziği yine İn Grubu’na ait olan birbirinden güzel 7 şarkıdan oluşuyor.

İn grubu 2010 yazında tüm rock severlerin müptelası olacağı şarkılarla 13 Haziran Pazar akşamı Jolly Joker Balans’ta albüm lansmanı gerçekleştirecek.

Tarih:13.06.2010

Yer: JOLLY JOKER BALANS

Kapı Açılış Saat: 20:30