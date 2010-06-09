BİST99.838-0,38EURO6,36-0,48USD5,74-0,68ALTIN277,45-0,69
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Yaşam

    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEtkinlikMuhteşem bir rock performansı sizi bekliyor!
    09.06.2010 - 11:47 |

    Muhteşem bir rock performansı sizi bekliyor!

    İn grubu 13 Haziran Pazar akşamı Jolly Joker Balans’ta albüm lansmanı gerçekleştiriyor.

    Muhteşem bir rock performansı sizi bekliyor!

    2005 yılında Şahin Aytaç (vokal-gitar), Yasin Gündoğdu (ritim gitar) ve Erkut Tunalı (bateri) tarafından kurulan İn grubunun merakla beklenen Darağacı dlı ilk albümü müzik marketlerdeki yerini aldı.

    Prodüktörlüğü ünlü rock sanatçısı Cemal Çimen tarafından yapılan albüm, sözü ve müziği yine İn Grubu’na ait olan birbirinden güzel 7 şarkıdan oluşuyor.

    İn grubu 2010 yazında tüm rock severlerin müptelası olacağı şarkılarla 13 Haziran Pazar akşamı Jolly Joker Balans’ta albüm lansmanı gerçekleştirecek.

    Tarih:13.06.2010
    Yer: JOLLY JOKER BALANS
    Kapı Açılış Saat: 20:30

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
      daha fazla video için
      GÜNCEL HABERLER

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Kahramanmaraş'ta askeri araç devrildi

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Son dakika... Adalet Bakanlığı, terörist Ferhat Abdi Şahin için harekete geçti

      Elâzığ’da feci kaza!

      Elâzığ’da feci kaza!

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Tosun Paşa filmi gerçek oldu! 2 ili karşı karşıya getirdi

      Sıradaki Haber