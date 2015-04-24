Muhteşem çocuklardan muhteşem kutlama

Sanata, spora, görsel sanatlara, sahne gösterilerine oldukça düşkünlüğüyle bilinen Türkiye'nin ilk butik koleji Artsam yine muhteşem bir 23 Nisan'a imza attı..

Görülen ana dersler kadar sanata ve spora da aynı vakti ayıran Artsam, öğrencilerini 23 Nisan'a öyle bir hazırladı ki hafızalara kazınan bir gösteriye imza attı.

Artsam Çocuk Korosu ile başlayan gösteri, Artsam spor grubu öğrencilerinin yaptığı karete gösterisiyle devam etti..

Özel piyes grubunun sergilediği Kurtuluş Savaşı ve Aşuk ile Maşuk gösterisi ayakta alkışlandı.

Türkiye'nin ilk butik koleji Artsam bu 23 Nisan'da da çocuklara, sanata ve spora verdiği değer ve önemle bir kez daha tam not alıp ayakta alkışlandı..