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    HaberlerEtkinlikMüjde: Onlar geliyor!
    31.01.2011 - 15:41 |

    Müjde: Onlar geliyor!

    Arid hayranları bu habere çok sevineceksiniz!

    Müjde: Onlar geliyor!

    90’ların ortalarında kurulan Belçikalı grup Arid, ülkemizde Me and My Melody adlı şarkısıyla sıkı bir hayran kitlesi edindi. Sıra dışı pop-rock tınıları ve vokalisti Jasper Steverlinck’in etkileyici sesinin bir kez daha ön plana çıktığı dördüncü albümü “Under The Cold Street Lights”ı 2010 yılının Şubat ayında yayınlayan Arid, dünya çapında müzik tutkunlarının beğenisini kazandı. Kurulduğu günden bu yana müziğe verdiği destek ve gerçekleştirdiği konser serileriyle Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sanatçılarını müzikseverlerle buluşturan Avea’nın ana sponsorluğunda gerçekleşecek Avea Escape to Music projesi kapsamında Arid, 25 Şubat günü GHETTO sahnesinde!

    Arid

    tarih : 25.02.2011 22:00:00
    mekan : Ghetto
    bilet fiyatları50,00 TL

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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