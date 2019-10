Müjde: Onlar geliyor!

90’ların ortalarında kurulan Belçikalı grup Arid, ülkemizde Me and My Melody adlı şarkısıyla sıkı bir hayran kitlesi edindi. Sıra dışı pop-rock tınıları ve vokalisti Jasper Steverlinck’in etkileyici sesinin bir kez daha ön plana çıktığı dördüncü albümü “Under The Cold Street Lights”ı 2010 yılının Şubat ayında yayınlayan Arid, dünya çapında müzik tutkunlarının beğenisini kazandı. Kurulduğu günden bu yana müziğe verdiği destek ve gerçekleştirdiği konser serileriyle Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sanatçılarını müzikseverlerle buluşturan Avea’nın ana sponsorluğunda gerçekleşecek Avea Escape to Music projesi kapsamında Arid, 25 Şubat günü GHETTO sahnesinde!

Arid

tarih : 25.02.2011 22:00:00

mekan : Ghetto

bilet fiyatları50,00 TL