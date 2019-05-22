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    HaberlerEtkinlikMükemmel deneyim için XCO 2019, 28 Mayıs’ta Bomontiada’da
    22.05.2019 - 14:17 |

    Mükemmel deneyim için XCO 2019, 28 Mayıs’ta Bomontiada’da

    Mükemmel müşteri ve kullanıcı deneyimi tasarlamak isteyenler 28 Mayısta Yapı Kredi bomontiada’da 4. Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi XCO’19 da bir araya geliyor.

    Mükemmel deneyim için XCO 2019, 28 Mayıs’ta Bomontiada’da

    Her şeyin aynılaştığı bir dünyada markalar, pazarlama stratejilerini deneyimin yarattığı farkındalıkla tasarlıyor. Veri anlama, anlam satışa, satış sadakate uzanıyor ve bütün bunlar markaların tüketiciye dokunduğu her anın yarattığı algıya dönüşürken deneyimin tasarımına etki ediyor.

    Markaların deneyim repertuvarları için XCO

    Müşteri ve kullanıcı deneyimini tasarlamak, yönetmek ve bunu sürdürülebilir kılmak amacıyla bu yıl dördüncü kez Marketing Türkiye önderliğinde düzenlenen Deneyim Tasarımı ve Yönetimi Zirvesi XCO’19, dünyadan ve ülkemizden önemli isim ve markaları dördüncü kez bir araya getirmeye hazırlanıyor. Öğretim görevlisi ve marka danışmanı Uğur Özmen’in kürete ettiği, Deloitte ve Userspots’un uzmanlıklarıyla içerik tasarımına katkı verdiği XCO, “fark yaratan bir deneyim” yaşatma iddiasıyla katılımcılara farklı bir konferans deneyimi sunacak. Zirve, Türkiye’de UX ve CX kavramlarına odaklanan ilk ve tek etkinlik olma özelliğiyle öne çıkıyor.

    İnsanlaşan markalar, bankacılıkta değişen servis alışkanlıkları, yeni nesil sağlık deneyimi ve çok daha fazlası…

    Bu yılın ana teması “Deneyimde İnovasyon” olacak. XCO’19’u farklı kılan bir diğer uygulama da deneyim atölyeleri. Zirvede, farklı kuşakların yaşam alanlarından finans ve yatırım alışkanlıklarına, bankacılıkta değişen servis alışkanlıklarından değişen kamu hizmeti deneyimine, yeni nesil sağlık deneyiminden shopper marketing’e kadar birçok konu masaya yatırılacak. Ayrıca XCO’da mükemmel e-ticaret, seyahat topluluğu ve gezgin deneyimi, insanlaşan markalar, sürdürülebilir öğrenme için veri analitiği, deneyim tasarımında değişen tüketici beklentileri ve kurumsal kültür gibi pek çok konu pazarlama profesyonelleri tarafından katılımcılarla paylaşılacak.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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