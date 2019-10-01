Mülakatlarda en sık sorulan 25 soru ve öz geçmiş yerine öz gelecek
Ünlü Eğitmen ve Yazar Ümit ÜNKER, sizler için iş görüşmelerinde yapılan mülakatlarda en sık sorulan 25 soruyu açıklıyor. Bu sorulara vereceğiniz tatmin edici cevaplar kaderinizi değiştirebilir, sizi diğerlerinden farklılaştırarak ayrıştırabilir ve o işi kapmanızı sağlayabilir.
Eminim sizler de diğer birçok kişi gibi ‘’farklı’’ olduğunuzu düşünüyorsunuzdur. Doğrudur, farklısınızdır ancak fark sadece kişilik yapınızla oluşmaz, olaylara verdiğiniz tepkiler, sorulara verdiğiniz mantıklı ve tutarlı cevaplarla farklılığınızı ortaya koyabilirsiniz. Doğru soru kadar, soruya doğru cevap vermekte son derece önemlidir. Mülakat; iki ya da tek kişi ile bir grup arasında sözlü bilgi alışverişidir ya da yazılı olarak da yapılabilir. İş görüşmelerinde ‘’mülakat’’ çoğunlukla sözlü olarak gerçekleşir. Aday ile iş veren bir dizi soru ve bazı özel testlerin cevaplanması istenerek bir süreç geçirir. Bu süreç sonrası başarılı olarak görülen adaylar arasında seçim yapılır, ardından gerekli görülürse ikinci bir görüşme sonrası (bazı markalar oldukça uzun süreçlerden geçirebilirler 8 – 9 aşamalı görüşmeler gibi) adaya iş teklifinde bulunulur. Peki, iş veren siz de aradığı özelliklerin yanında en çok neye bakar? En çok sorduğu sorulara verdiği cevaplara. CV’nizde yer alan bilgiler, zaten öz geçmişinizde var. Var olan bilgileri tekrarlamanız hem zaman kaybı hem de klasik bir yaklaşımdan öteye geçmeyecektir. Bir iş veren için daha fazlası cv’nizin dışında kalan, orada yazmayan özelliklerinizi, yetkinliklerinizi ve mantıksal tutarlılığınızı ortaya koymanızdır.
Şunu biliyoruz ki, bir iş görüşmesine gitmeden önce iş veren markasını incelemek, şirketin misyon ve vizyonuna hakim olmak, şirkete neler katabileceğinizi aktarmak açısından gerekli temel yaklaşımdır. Daha da ötesine geçerek başvurduğunuz pozisyonda yaratabileceğiniz değeri vurgulamak, kendinizi anlatırken klasik olarak nerede doğduğunuz, nerede yaşadığınız bilgilerini vermeden, kişisel özelliklerinizi, güçlü yanlarınızı, geliştirmek istediğiniz ve farkında olduğunuz yanlarınızı belirtmek öz geçmişiniz yerine ‘’öz geleceğinizi’’ anlatmak son derece çarpıcı olacaktır.
İstediğiniz işi kapmanın püf noktalarını Ümit ÜNKER yazdı...
‘’Değer Odaklı Satış’’ isimli kitabımda önemli bir markanın mülakatında nasıl da öz geçmiş yerine, ‘’öz gelecek’’ sunduğumu ve iş verenden başvurduğum pozisyondan daha üst seviyede bir pozisyon için teklif aldığımı anlattım. Bunu farklı olayım diye yapmadım, zaten ulaşabildikleri bir öz geçmişim vardı ancak öz geleceğimi anlatacak olan bendim. Bu markada çalışma imkanım olduğunda bundan 1 yıl, 3 yıl ve 5 yıl sonra markaya neler katabileceğimi ve kariyer basamaklarımı nasıl tırmanabileceğimi anlattım. Sadece sözlü değil, bir de ‘’ÖZ GELECEK’’ ismi ile sunum hazırladım ve sunumda karşı tarafın görsel hafızasına hitap edebilecek görseller kullandım. Hedefler ve en önemlisi niyetlerimi gösterdim.
Sonuç ne oldu dersiniz? 4 aşamalı bir mülakat serüvenine sadece tek bir görüşme yaparak kabul edildim ve 1 hafta sonra iş başı yaptım. Daha da enteresanı, öz gelecek sunumumda söylediğim her şeyi gerçekleştirdim ve daha sonra girişimci biri olarak çalışan değil, iş veren olma kararı aldım ve kendi şirketimi kurdum.
Evet iş bulmak son derece zorlu şu son dönemlerde, ancak o işi bulmak zorundayız. Bulduğumuzda da bırakmamamız, fark yaratmamız gerekiyor.
Fark yaratmak istiyorsan, kalk yarat…
Bunun için başarılı insanlar çalışmalarını planlar, planlarını çalışırlar. Düz ve klasik bir cv hazırlayıp, pc başında sıradan nereyi görürseniz cv’nizi gönderdiğiniz ve hiç dönüş alamadığınız bir zihin yapısından çıkmanız, kutunun dışında düşünmeniz ve fark yaratmanız ve şimdi harekete geçmeniz şart.
Mülakatlarda sık sorulan aşağıdaki 25 soruyu dikkate alarak, hazırlanmanız da önemli;
- Kendinden bahseder misin?
- Güçlü yönlerin nelerdir?
- Hangi yönlerinizin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?
- ‘’Neden seni seçmeliyiz?’’ sorusuna nasıl bir cevabın olur?
- Bu pozisyonu nereden duydun ve neden istiyorsun?
- Şu an fırsatın olsa neyi farklı yapmak isterdin?
- Hangi yeteneğinin daha çok öne çıktığını düşünüyorsun, uzman olduğun konular neler?
- İş arkadaşın ya da yöneticin veya bir müşterinle hiç anlaşmazlık yaşadın mı? En son yaşadığın anlaşmazlıktan söz edebilir misin? Buradaki tavrın nasıldı?
- Hiç sana haksızlık yapıldığını düşünüyor musun?
- Hayalindeki iş nedir? Bu işin o iş olduğuna ya da o işe giden bir yol olduğuna inanıyor musun? Neden?
- Hedeflerinin içinde bundan 5 yıl sonra nerede olmak var?
- Nasıl bir ortamda daha verimli çalışabilirsin?
- Lider ruhlu biri misin? Nasıl bir liderlik tarzın var?
- En son ne zaman bir karara itiraz ettin? Tavrın nasıldı?
- En yakın arkadaşın seni nasıl tanımlar? Ya diğerleri?
- Hayatında aldığın en zor karar nedir? En son ne zaman zor bir karar aldın?
- Sosyal yaşamında nelerden hoşlanırsın?
- 3 soru sormak hakkın olsaydı, bize ne sormak isterdin?
- İlk 3 ay, sonrasındaki 6 ayda sence senden neler beklemeliyiz?
- Daha verimli ve rahat çalışabilmen için ilk 3 ayda sana neler sunmalıyız?
- Bu işi başaracağına inancın tam mı? Eğer öyleyse bu işte sence neler başarıyı getirir?
- Şirketin çizdiği vizyon ışığında, hedeflerine nasıl bir katkı sunabilirsin?
- Bize şirketimizi anlatır mısın? Hakkımızda neleri biliyorsun?
- Sadece bu tarz pozisyonlar için mi görüşme yapıyorsun? Sana başka bir pozisyon teklif etsek bunu ister misin?
- Ayrıldığın iş yerinden, neden ayrıldığını bize anlatabilir misin?