Mulatu Astatke İstanbul’da

Etiyopya cazının efsanevi ismi Mulatu Astatke, Red Bull Music Academy Night kapsamında 1 Eylül’de Küçükçiftlik Park’ta sahne alacak. Konser öncesinde Astatke, bir söyleşiyle takipçileriyle buluşacak.

1998’den beri dünyanın dört bir yanında müzik efsanelerini ve yeni müzisyenleri dinleyicilerle buluşturan Red Bull Music Academy, 2015 sezonuna etkinliklerle son sürat devam ediyor. 1 Eylül’de Etiyopyalı efsanevi müzisyen ve Ethio-Jazz akımının öncüsü Mulatu Astatke, Red Bull Music Academy ve Analog Kültür ev sahipliğinde İstanbul’da Küçükçiftlik Park sahnesinde olacak.

Mulatu Astatke ile, konserinden önce 18.00’da bir RBMA söyleşisi de gerçekleşecek. Kapılarını 17.30’da açacak etkinlikte Mulatu Astatke’ye yerli müzik sahnesinden de önemli isimler canlı performanslar ve DJ setlerle eşlik edecek.

Gecenin açılışını Ahu yapacak. Büyük Ev Ablukada, canlı elektronik projesi “Fırtınayt” ile Mulatu Astatke öncesi sahnede olacak. Mulatu Astatke’nin hemen ardından ise akustik enstrümanlar ve sample’lar içeren çok katmanlı emprovize performansları ile Barış K, Cem Yıldız ve Alican Tezer’in ‘‘İnsanlar’’ grubu kapanışı yapacak. Set aralarında ise RBMA mezunlarından Kaan Düzarat, İstanbul Galata’da geçtiğimiz yıl hayata geçen plak dükkanı Analog Kültür’ün arşivinden seçtiği plakları çalacak.

Mulatu Astatke, Etiyopya’dan çıkıp caz dünyasını etkilemiş efsanevi isimlerden biri. Jim Jarmusch filmi “Broken Flowers” ile 60 yaşında tanınmış olmasına rağmen Afrika’nın egzotizmini 40 yılı aşkın süredir sahnelere taşıyor. Debussy ile Charlie Parker’ın karışımı bir yaratıcılıkla Etiyopya’nın kendine özgü kültürünü ve seslerini buluşturan Mulatu Astatke’yi ünlü DJ Gilles Peterson “Müziğin ulaşabileceği en yüksek form” olarak tanımlıyor.

Etiyopya’nın caz şövalyesi aynı zamanda prestijli müzik okulu Berklee’nin ilk Afrikalı öğrencisi ve mezun olduğu okuldan fahri doktora almış bir isim. 1943 doğumlu usta müzisyen, yayımladığı albümlerin yanında, Harvard ve MIT gibi üniversitelerde müzik üzerine araştırmalar yapıyor.

Gecenin biletleri Tixbox’ta satışa çıktı.

http://www.tixbox.com.tr/etkinlik/3692/red-bull-music-academy-night-mulatu-astatke

Program

18.00 Mulatu Astatke ile söyleşi

18.45-19.45 Ahu

20.00-21.00 Büyük Ev Ablukada – “Fırtınayt”

21.30-22.45 Mulatu Astatke

23.00-00.00 İnsanlar

Set araları Kaan Düzarat