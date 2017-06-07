Multiplayer Chapter V Vodafone Arena'da

Son yılların en yükselen trendlerinden eSpor ve oyun dünyası için stadyumda gerçekleşen ilk etkinlik olan Chapter serisinin 5.si festival konseptinde 10 Haziran’da BEŞİKTAŞ SPOR KULÜBÜ VE MULTİPLAYER organizasyonuyla Monster Energy’nin katkılarıyla Vodafone Arena’ya yayılacak.

Yeni nesil spor dalı eSpor turnuvalarından Samsung FIFA Ligi Finalleri, CS:GO Türkiye Şampiyonası Finalleri, ünlü oyuncuların parkur yarışları, oyun dünyasının en çok takip edilen yüzleriyle tanışma ve buluşma fırsatını sunacak festival, Türkiye’de ilk kez resmi olarak etkinliğe iş birlikçi olan, oyun tutkunlarının yakından takipçisi olduğu “Twitch” üzerinden canlı yayınlanacak.

SAMSUNG FIFA TURKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL MAÇI COŞKUSU STAD ORTAMINA TAŞINIYOR

Monster Energy'nin katkilariyla gerçekleşecek olan festivalin akışında katılımcılar online oynanacak final maçlarının coşkusunu stadyum ortamında deneyimleyecek ve ödüllü turnuvalara katılabilecek. Türkiye’de en çok ilgi gören oyunlardan biri olan Sennheiser CS:GO (Counterstrike)Türkiye Şampiyonası’nın final maçının gerçekleşeceği festivalde oyun tutkunları takipçisi olduğu Ahmet “Jahrein” Sonuç” Tuna “Pintipanda” Aksen, Ferit “wtcnn” Karakaya, Enis Kirazoğlu başta olmak üzere bir çok oyun fenomenleriyle tanışma fırsatı elde edecek.

Multiplayer kurucu ortağı ve ekran yüzü Merthan Yalçın festivalin eSpor ve oyun dünyası açısından önemini şu şekilde açıklıyor ”Dünya’da dev bir sektör haline gelen eSpor ve dijital oyun dünyasının Türkiye’de de büyük bir potansiyeli var. Biz de Multiplayer olarak tüm oyun duayenlerinin katılımı ile bu mecrayı takip eden herkesi bir araya getiriyoruz. Amacımız tüm katılımcılara farklı teknolojik deneyimler yaşatmak.”

Festival Enis Kirazoğlu ve Tuna Aksen’in anlatımlarıyla Twitch.tv/multiplayer üzerinden an be an canlı yayınlanacak.

Festivale biletleri Bynogame.com adresinde. Ayrıca katılımcılar oyun içi ekipmanları ile de bilet satın alabilecekler.

Kapı açılış: 12.00

Bilet: 15 TL

