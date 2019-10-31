Küresel ısınmadan sıcaklamış ruhumuz sonunda Ekim ayında da olsa ferahlığa kavuşuyor galiba. Ve budur Eylül ayında iş yerlerinin ve okulların yeniden açılması, trafiğin yoğunlaşması ile birleşip bize gündüzleri hırka, öğlenleri mayo, akşamları kaban giydirip hayatı zehir eden hava Ekim ayının ilk haftası sağnakyağmurla karşımızda! Bu ne demek mi, oluyor? Artık günlük kombinlerimizi hazırlamak için 3 saat harcamamıza gerek kalmadı demek oluyor. Peki, kışlıkları yeniden dolaplara yerleştirmenin tam zamanı iken neleri göz önüne, neleri en arkaya koymamız ve nelerin bir on sene daha gün yüzü görmemesi gerek? Aslında internetin hayatımıza getirdiği özgürlük ve özgünlükten sonra pek bir şey atmamıza da gerek kalmadı. Moda artık daha kişisel, daha karakteristik!

Ama biz yine de 2019 kışında dikkat etmemiz gereken trendlere bir göz atalım. Zira hiçbirimiz iş yerinde, ya da arkadaş çevremizde stilimizin dedikodu konusu olmasını istemeyiz, değil mi? Genel olarak 80’lerin hala söz sahibi olduğu sezonda tabii ki de, neon renkler, geniş, vatkalı omuzlar, taşlar, parıltılar ve taytlar yine de moda ! Bizim buna tepkimiz ise ‘ Sadece Evet! ‘. Çünkü artık alıştık gibi, daha sakin moda biraz sıkıcı gelebilir.

1. Vatkalı Omuzlar

Kalçalarımız 90cm iken omuzlarımız 2m! Vatkalar sağolsun. Birkaç sene önce Balenciaga’nın kreatif direktörü olan gürcü asıllı tasarımcı Demna’nın başlattığı bu trend yoksa artık baz kalıp mı oldu ? Galiba zamansızlaştığını göreceğimiz bu trendi bu sezon Saint Laurent, Balenciaga, MarcJacobs, Givenchy, Y/Project podiumlara taşıdı.

2. Asil Burjuvalar

Asil ve şık görünmeyi kim istemez ki ? Orasını bilemeyeceğim ama biz istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız diye sorarsanız, pileli etekler, güzel terzilik işi olan pantolon ve ceketler, eşarplar işinizi görür.

3. Yürüyen Güller

Hep yazın görmeğe alıştığımız çiçekleri artık hiç çekinmeden kışın da giyebiliriz. Çünkü her zaman çiçek gibi hissedemeyeceğimizi de kim söyledi ? Prada, Dolce&Gabbana, Alexander McQueen, Escadabu trendin en öncüllerinden.

4. Ofisler Artık Heryerde

Değerli erkekler, sözüm sizlere ! İşten ziyade sokaklarda, restoranlarda, hatta düğünlerde bile takımlı kadınlar görebilirsiniz, şaşırmayın. Zira hem işe, hem eve yetişemeyen yoğun, modern kadının böyle bir lükse çoktan ihtiyacı vardı. Sadece onların takımları biraz daha geniş, biraz daha rahat.

5. Yapay Kürkler

Senelerce uğraşlardan sonra aktivistlerinve birçoğumuzun da gözlerini dolduracak bir trend: yapay kürkler. Son senelerin dünya çapındakıen önemli konusu artık lüks markaları da düşündürür oldu. Ne mutlu bize ! Stella McCartney’inbaşlattığı bu akımı örnek alan markaların tasarımlarıyla siz de başkalarına örnek olabilirsiniz.

Moda Editörü Murad Valiyev