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    HaberlerEtkinlikMurmuration Design Sales Arkaoda'da!
    05.12.2016 - 16:21 |

    Murmuration Design Sales Arkaoda'da!

    Murmuration Design Sales 20 tasarımcının katılımıyla 25 Aralık'ta Arkaoda Kadıköy'de gerçekleşecek.

    Murmuration Design Sales Arkaoda'da!

    Kurulma amacı butik tasarımcılara daha çok satış imkanı sunarak desteklemek olan Murmuration Design Sales 20 tasarımcının katılımıyla 25 Aralık'ta Arka oda'da.

    13.00 ile 19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek tasarım pazarında farklı alanlardan 20 tasarımcı yer alacak.

    Yılbaşına özel indirimler ile ruhu olan ürünlere sahip olabilirsiniz.

    Bir alt proje olarak her etkinlikte seçtiğimiz bir yardım kuruluşu veya kişiye yardımda bulunmak diğer hedefimiz.

    Bu etkinlikte yeterli tasarım ürün bağışı yapıldığı takdirde oluşturacağımız "Murmuration Design Sales" satış masamızdan elde edilecek gelir, sokak hayvanlarının korunması için büyük çabalar gösteren Gökçer Korkmaz'a bağışlanacak.

    2016'nın son tasarım satışına hepinizi bekliyoruz!

    Giriş ücretsizdir.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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