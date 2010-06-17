Müslüm Gürses Hayal Kahvesi'nde!

Arabesk müziğin en çok takip edilen isimi Müslüm Gürses; alaturka şarkıları kendine has vokal performansı ile yorumlayacağı ve son yıllarda yayınlanan ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ ve ‘Sandık’ albümlerinden şarkılarını seslendireceği bu özel geceyi kaçırmayın.



Yer: Çubuklu Hayal Kahvesi

Giriş: Ayakta 30,00TL +1 yerli içki,

Masa: Zarifi 120,00TL fix menü+limitsiz yerli içki

Tarih: 22 Haziran Salı

Saat: 21.00