17.06.2010 - 13:22 |
Müslüm Gürses Hayal Kahvesi'nde!
Müslüm Gürses, Aşk Tesadüfleri Sever’ ve ‘Sandık’ albümlerinden şarkılarını seslendireceği özel geceyi kaçırmayın.
Arabesk müziğin en çok takip edilen isimi Müslüm Gürses; alaturka şarkıları kendine has vokal performansı ile yorumlayacağı ve son yıllarda yayınlanan ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ ve ‘Sandık’ albümlerinden şarkılarını seslendireceği bu özel geceyi kaçırmayın.
Yer: Çubuklu Hayal Kahvesi
Giriş: Ayakta 30,00TL +1 yerli içki,
Masa: Zarifi 120,00TL fix menü+limitsiz yerli içki
Tarih: 22 Haziran Salı
Saat: 21.00