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    HaberlerEtkinlikMüslüm Gürses Hayal Kahvesi'nde!
    17.06.2010 - 13:22 |

    Müslüm Gürses Hayal Kahvesi'nde!

    Müslüm Gürses, Aşk Tesadüfleri Sever’ ve ‘Sandık’ albümlerinden şarkılarını seslendireceği özel geceyi kaçırmayın.

    Müslüm Gürses Hayal Kahvesi'nde!

    Arabesk müziğin en çok takip edilen isimi Müslüm Gürses; alaturka şarkıları kendine has vokal performansı ile yorumlayacağı ve son yıllarda yayınlanan ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ ve ‘Sandık’ albümlerinden şarkılarını seslendireceği bu özel geceyi kaçırmayın.


    Yer: Çubuklu Hayal Kahvesi

    Giriş: Ayakta 30,00TL +1 yerli içki,

    Masa: Zarifi 120,00TL fix menü+limitsiz yerli içki

    Tarih: 22 Haziran Salı

    Saat: 21.00

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