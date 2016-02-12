Mustafa Ceceli Bostancı Gösteri Merkezi'nde

Mustafa Ceceli, bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Aşk İçin Gelmişiz isimli albümünde yer alan şarkıların da ilk kez yer alacağı konserini gerçekleştirecek.

Sanatçı, adeta gelenekselleşen 14 Şubat Bostancı Gösteri Merkezi Konseri’nde, bu yıl da konuklarına, her bir koltuk için ikişer adet olmak üzere toplam 5300 adet kırmızı gülü hediye edecek. Birbirinden güzel hit olmuş şarkıları ile sevenlerini mutlu edecek ve eğlendirecek bir program hazırlayan Sanatçı’nın konser biletleri günler öncesinden tükenmişti.