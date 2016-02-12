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    HaberlerEtkinlikMustafa Ceceli Bostancı Gösteri Merkezi'nde
    12.02.2016 - 16:54 |

    Mustafa Ceceli Bostancı Gösteri Merkezi'nde

    Aşk şarkılarının sevilen ismi Mustafa Ceceli Sevgililer Günü'nde Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.

    Mustafa Ceceli Bostancı Gösteri Merkezi'nde

    Mustafa Ceceli, bu yıl da 14 Şubat Sevgililer Günü Bostancı Gösteri Merkezi’nde, Aşk İçin Gelmişiz isimli albümünde yer alan şarkıların da ilk kez yer alacağı konserini gerçekleştirecek.

    Sanatçı, adeta gelenekselleşen 14 Şubat Bostancı Gösteri Merkezi Konseri’nde, bu yıl da konuklarına, her bir koltuk için ikişer adet olmak üzere toplam 5300 adet kırmızı gülü hediye edecek. Birbirinden güzel hit olmuş şarkıları ile sevenlerini mutlu edecek ve eğlendirecek bir program hazırlayan Sanatçı’nın konser biletleri günler öncesinden tükenmişti.

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