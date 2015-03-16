Müstesna şehrin İstanbul hali sergisi

Sanatçı değişik malzemelerle resim üretmesine karşın suluboya tekniğine gönül vermiş ve uzun yıllardır çalışmalarını sürdürmektedir. Konuları genelde doğup büyüdüğü şehir olan İstanbul olmuştur. İstanbul’un tarihine olan ilgisinden dolayı zaman zaman geleneksel sanatlardan da ilham almış ve uygulamalar gerçekleştirmiştir.



İstanbul’un tarihi mekanları, sokakları, mimarisi, vapurları, sosyal yaşamını vb. konularını ele almış ve kendi üslubuna dayalı renk anlayışını işlerken şehrin mistik görünümüne bağlı kalamaya özen göstermiş. Zaman zamanda kendine özgü perspektif kurgulamaları ile panoramik görünümleri zenginleştirmiştir.



Anadolu Yakası’nın ilk Ramada’sı



Toplantı salonları, farklı oda tipleri, iş ve turizm amaçlı konaklama ve toplantılara kaliteli ve benzersiz hizmet anlayışıyla yeni bir alternatif sunmayı amaçlayan Ramada İstanbul Asia Hotel, Anadolu Yakası’nın ilk Ramada’sı olma özelliğini taşıyor. Boğaziçi Köprüsü, Marmaray, Capitol AVM ve Anadolu yakasının yeni çekim merkezi olma özelliğini taşıyan Akasya AVM’ ye yakın bir konumda yer alan Ramada İstanbul Asia Hotel, Sabiha Gökçen Havalimanı veAtatürk Havalimanı’nın ortasında yer alıyor.



Sanatçıya tam destek veriyor



Uran Holding turizm grubu yatırımı olan Ramada İstanbul Asia Hotel; 4 toplantı salonu, 80 oda, otel içerisinde iki restaurant ve spa merkezi ile hizmet veriyor. Ramada İstanbul Asia Hotel, sanata ve sanatçıya verdiği destekle farklılaşıyor. Bünyesinde 230’a yakın orijinal yağlı boya tabloyu barındıran otel, her ay yapılan sergi organizasyonları ile bir iş oteli olmasının yanı sıra misafirlerini keyifle tasarlanmış ve kapıları sanata açılan özel odalarda ağırlıyor.



