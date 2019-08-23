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23.08.2019 - 10:44

Her mutfakta mutlaka olması gereken 5 özellik

Her mutfağın kendine has bir özelliği vardır. Kimi mutfak bunu mobilyaları ile yakalar kimisi de renkleriyle. Ancak her mutfakta olması gereken sabit özellikler vardır. İşte her mutfakta olması gereken 5 özellik...

Her mutfakta mutlaka olması gereken 5 özellik

Doğru dekore edilmiş, temizlenmiş ve iyi düzenlenmiş bir mutfağın, evlere olan etkisi de olumlu olacaktır. Bu nedenle mutfaklarınız için bu içeriğimiz içerisinde yer vereceğimiz özellikleri mutlaka bulundurmanız gerekir. Peki bu özellikler tam olarak nelerdir?​

Mutfak mobilyaları

Mutfaklar için en önemli şeyin mutfak dolapları olduğu maküldür. Ki her mutfakta da bulunur. Ancak önemli olan yeteri düzeyde olmasıdır. Yani, az bir dolap aynı zamanda alanda yetersizlik de oluşması demek anlamına gelir. Mutfak dolapları ne kadar çok ve geniş olursa, alandan kazanım da o kadar fazla olur.

Yemek yeme bölümü

Mutfaktan salona tabak vb. şeyler taşırken zorluk çekilir. Bu hem ekstra bir iş yükü oluşturur hem de yemek yeme anlarında, özellikle kadınların masadan fazlaca uzaklaşmasına sebep olur. Oysa mutfağa dekore edilecek olan bir yemek masası, tüm bu negeatiflikleri ortadan tümüyle kaldıracaktır.

Açık raflar

Mutfak dolapları da bu işi görüyor gibi kabul edilse de sanıldığı kadar yeterli olamayabiliyor. Hem göze hoş gelen hem de kullanım açısından büyük kolaylık sağlayan raflar, mutfak dolaplarının sağlayamadığı alan kazanımı kolaylığı noktasında devreye giriyor. Farklı form ve renklerle de ayrı bir aura oluşturuyor.

Pratik askılar

Mutfak askıları giderek yaygınlaşıyor ve artık hemen her yerde pek çok farklı çeşidini bulmak mümkün hale geldi. Bu pratik askılar en sık kullanılan mutfak eşyalarınızı her daim el altında tutmanız için son derece elverişli aparatlar olarak dikkat çekiyor. Basitliklerine karşın işlevleriyle rakipsiz olan bu askılara mutfağınızda mutlaka yer vermelisiniz.

Akıllı depolama çözümleri

Tezgâhınızın üstünde ve altındaki mutfak dolapları olmazsa olmazdır. Ama bunların haricinde özel olarak tasarlanmış ve mutfağınızda koyacak yer bulamadığınız her türlü kuru gıda maddesini ve ikinci derece mutfak eşyalarını pratik bir şekilde depolamak için bu türden akıllı depolama çözümleri tahmininizin çok daha üzerinde bir yarar sağlayabilir.

 

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