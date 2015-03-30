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    HaberlerEtkinlikMutfaklarınıza bahar geliyor
    30.03.2015 - 09:49 |

    Mutfaklarınıza bahar geliyor

    Usla uluslararası servis ve lezzet akademisi, Nisan ayında lezzet dünyasının gizemini sizler için aralıyor.

    Mutfaklarınıza bahar geliyor

    USLA, dünya lezzetlerinden yöresel tatlara bir birinden renkli workshopları sizlerle buluşturmaya devam ediyor. USLA'nın Nisan ayı için oluşturduğu özel takviminde yok yok.

    Çaylı kokteyllerden çikolata yapımına birçok alanda keyifli anlar geçirebilme imkanı sunuyor. Ayrıca 4 4’lük keyifli eğitim programı ile mutfak alışkanlıklarınızı değiştiriyor.

    Arçelik’in son teknoloji mutfakları eşsiz lezzetlerinize ev sahipliği yaparken, USLA’nın profesyonel şefleri benzersiz sunum teknikleri ile sofralarınızı renklendirmenin püf noktalarını sizlerle paylaşıyor.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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