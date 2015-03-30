Mutfaklarınıza bahar geliyor

USLA, dünya lezzetlerinden yöresel tatlara bir birinden renkli workshopları sizlerle buluşturmaya devam ediyor. USLA'nın Nisan ayı için oluşturduğu özel takviminde yok yok.



Çaylı kokteyllerden çikolata yapımına birçok alanda keyifli anlar geçirebilme imkanı sunuyor. Ayrıca 4 4’lük keyifli eğitim programı ile mutfak alışkanlıklarınızı değiştiriyor.



Arçelik’in son teknoloji mutfakları eşsiz lezzetlerinize ev sahipliği yaparken, USLA’nın profesyonel şefleri benzersiz sunum teknikleri ile sofralarınızı renklendirmenin püf noktalarını sizlerle paylaşıyor.