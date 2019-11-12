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12.11.2019 - 12:30 |

Mutlu bir şekilde kilo vermek mümkün mü?

Sıradan diyetler, tatsız yemekler ya da az porsiyonlar kilo vermeyi tam bir çileye çeviriyor. Durum böyleyken mutlu bir şekilde kilo verilebilir mi?

Mutlu bir şekilde kilo vermek mümkün mü?

Kilo vermeye çalışmanın eğlenceli hiçbir tarafı olmadığı algısı oldukça yaygın. Yapılan sağlıksız ve düzensiz diyetler ve kendinizi aç bırakarak kilo vermeye çalışmak bu düşünceyi güçlendiren etkenlerden olabilir. Ancak doğru yöntemler ile hem mutlu olmak hem de kilo vermek mümkün.

1. Şok diyetlerden uzak durun

Şok diyetler uzun vadede hiçbir etkisi olmayan ve sağlığınız için büyük bir tehdit oluşturabilecek düzensiz beslenmelerden ibaret. Kendinizi aç bırakarak ya da sadece aynı besini tüketerek kilo vermeniz pek mümkün değil. 

2. Daha çok protein tüketin

Beslenmenizi proteinler ile zenginleştirin. Baklagil, fındık ve tohumlardan alacağınız doyurucu ve bitkisel protein kaynakları hem sizi tok tutacak hem de vücudunuz proteinleri sindirmek için %25 oranında daha fazla enerji harcayacağından kilo verme sürecinizi hızlandıracak.

3. Bol su tüketin

Su tüketimi sadece kilo verme süreci boyunca değil, hayatınızın her döneminde alışkanlık haline getirmeniz gereken önemli bir konu. Su, en iyi emilim için sodyum, potasyum ve klorür gibi elektrolitlere ihtiyaç duyduğundan aldığınız kalorileri azaltmanıza yardımcı oluyor.

4. Doğal yağlar tüketin

Yağ ihtiyacınızı avokado gibi doğal yağlar tüketerek karşılayın. Hem besleyici hem de doyurucu olan avokadoyu salatalarınız ile tüketebilirsiniz.

5. Size özel olan bir egzersiz bulun

Yaparken sıkılmayacağınız aksine keyif alacağınız bir egzersiz bulun. Dans edin, yürüyüş yaparken müzik dinleyin ya da köpeğiniz ile olan yürüyüşlerinizi biraz daha uzatın!

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