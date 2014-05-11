Mutlu Çocuk Büyütmenin Baş Ucu Notları

1. Bir bebeğin yapması gereken ilk gerçek seçim diğer insanlara güvenip güvenmediğidir. Bu temel güven –güvensizlik aşaması daha sonraki sevgi ilişkilerinin şekillenmesinde ilk temel yapı taşıdır. Bunun için ilk nesne annedir. Annenin çocukla olan ilişkisi, güven ya da güvensizliği şekillendirecektir.

2. Ayrılmalar ve bakıcı değiştirmeler çocuğunuzun kendine güven duymasını ve sevgi ile büyümesini ve kendine güvenen bir yetişkin olmasını zorlaştırır.

3. Bebeğinizi artık ihtiyaç duymayıncaya kadar emzirin. Anne sütü bebeğinizin sağlıklı tutmaya yardımcı olan bağışıklık mekanizmalarını içerir. Herhangi bir diğer gıda, şekerli su dahil, bu önemli maddelerin pek çoğunu yok eder. Unutmayın sağlıklı bir bebek neşeli bir bebektir.

4. Hem gece hem de gündüz bebeğinizin ağlamalarına hızlı, şefkatli ve sevgi ile yanıt vermek onun sizin için ne kadar önemli olduğunu göstererek ona güven verir. Bebeğinizi kucağınıza almak onu şımartmayacaktır. Onu kucağınızda taşımak beyin hücre bağlantılarını artırır. Bu da beyin ve zeka gelişimini olumlu etkiler.

5. Emzirme bebekler için birçok faydası olduğu gibi aynı zamanda anneler için de çok faydaları bulunmaktadır. Emziren anne, ebeveynliği kolaylaştıracak biçimde, ona sabırlı ve sevecen olmaya yardım eden hormonlar üretir.

6. Cezanın şiddetti öğrettiğini, benlik saygısını yok ettiğini, öfkeye neden olduğunu, öğrenmeye engel olduğunu, ebeveyn ve çocuk arasındaki ilişkiye zarar verdiğini unutmayınız. "İnsanlar vurmak için değildir ve çocuklar da insandırlar!"

7. Yeni bir bebeğe sahip olmadan önce çocuğunuzun güven duygusunun güçlü bir şekilde artması için yeterli bir zaman geçmiş olmasına izin verin. Çocuklar arasında üç ya da dört yıllık bir ara her çocuk için büyük duygusal faydalar sağlar.

8. Süt emziren bir anne ve onun bebeği uyku döngülerini ve rüyayı bir uyum içinde yaşarlar. Bu nedenle emziren anneler, rüyalar ve derin uyku süresince bebeği tarafından çok nadir biçimde uyandırılırlar.

9. "Kötü davranış" bir çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanamadığının bir işaretidir. Çocuklarınıza tüm dikkatinizi, göz temasını, dokunmayı ve herşeyi onların bakış açısından görmeyi denemeyi unutmayınız.

10. Doğal olarak emzirme yoluyla, çocuğa dokunma ve paylaşılan uyku ile gerçekleşen anne ve çocuk arasındaki yakın bağ çocuk istismarından en iyi korunmadır.

11.Çocuğunuza verebileceğiniz en iyi hediye zamanınız, sabrınız ve anlayışınızdır.

Uzman Psikolog Filiz Yakmaz Basılgan

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