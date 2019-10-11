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11.10.2019 - 11:02 |

Mutlu Gebeliğin Formülü: Hamilelik Yogası

Hamile, çocuk ve yetişkin yogası eğitmeni Günce Dere,  konforlu bir gebelik geçirmek isteyen anne adayları için hamile yogası yapmanın faydalarını anlattı.

Mutlu Gebeliğin Formülü: Hamilelik Yogası

Konforlu bir gebelik süreci geçirmek isteyen anne adayları, yoganın bedeniniz, ruhunuz ve bebeğiniz için mucizevi faydalarına kulak verin!

Gevşemek, rahatlamak ve kendine şefkat göstermek. Bu 3 eylem okuduğunuz andan itibaren sizi de iyi hissettirdiyse yoga, dolayısıyla hamile yogası da size çok iyi gelecek.

Yoga yapmanın fiziksel ve duygusal değişimlerimizde sağladığı yararlar birçok bilimsel araştırma ile de desteklenirken, daha önce hayatında hiç yoga yapmamış ve yoga ile ilk defa hamilelik sürecinde tanışan kadınların büyük çoğunluğu doğum sonrasında yogayı aktif olarak hayatlarına katıyor.

Doktorlar neden hamile yogasını tavsiye ediyor?

Hamile yogası; yoga pozlarının, nefes ve meditasyon çalışmalarının hamile bir kadının ihtiyacına yönelik şekilde uygulanmasıyla oluşuyor. Pozlarda daha çok kalça açıcı, pelvik taban kaslarını çalıştıran, değişen ağırlık merkezi için omurga destekleyici hareketler ve bu dönemde oluşması muhtemel rahatsızlıklara iyi gelen örneğin bulantı, kramplar için özel hareketler hakim. Doğuma hazırlayıcı nitelikte olan nefes çalışmaları sayesinde stres ve endişe azalırken derin gevşeme ile rahatlama sağlanıyor. Bunu öğrenen ve uygulama ile doğal yönden alışıklık kazanmış beden, doğum sırasında dalgalar arasında gevşemek ve bir sonraki dalga ile baş edebilme gücünü kazanmış oluyor.

Doğal ağrı kesici etkisine sahip

Derin nefeslerin endorfin yani doğal ağrı kesici etkileri bulunuyor. Yoga derslerinin bir diğer önemli bir bölümü olan meditasyon sayesinde ise anne adayları en çok ihtiyaç duyduğu dönemde içe dönüyor ve bebek ile bağlarını, iletişimini güçlendiriyor

Anne adayları için sosyalleşme kaynağı

Fiziksel ve duygusal faydalarının yanı sıra hamile yoga dersleri anne adayları için bir sosyalleşme ve paylaşım ortamı da hazırlıyor.

Hamile yogası sayesinde anne adayları hamilelik yolculukları boyunca kendilerini daha sağlıklı, kolay ve güvende bir doğum ortamına hazırlarken bunu yalnız olmadıklarını hissettikleri ve onları anlayan bir çevre içerisinde gerçekleştirmiş oluyor.

Sadece doğal doğumu düşünen anne adayları için değil tüm anne adaylarının bir uzman eşliğinde yogadan faydalanması tavsiye ediliyor.

 

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