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    19.04.2018 - 12:02 |

    Muzaffer Çaha Bursa Fashion Week Gala defilesinde büyüledi

    Bursa Endülüs Park AVM’de gerçekleşen Fashion Week 2018’de Uluslararası duayen modacı Muzaffer Çaha gala defilesinde izleyenleri büyüledi.

    Muzaffer Çaha Bursa Fashion Week Gala defilesinde büyüledi

    Ömrünün büyük kısmını sıra dışı exlusive kreasyonlara adamış olan Muzaffer Çaha, pozitif bir düşünce sistemiyle lirik ruhunu evrenin en önemli kişilerinden biri olan Zeki Müren kostümleriyle birleştirerek iletmeyi kendine görev edinmiş doğaya ve insana başka gözle bakmamızı sağlamıştır. Kreatif araştırma ve hazırlamaya ayırdığı zaman ve uygulamadaki mimari disiplin onun eserlerinin gizini de açıklamaktadır.

    Koreografisini ünlü koreograf Asil Çağıl'ın yaptığı; BFW 2018 Muzaffer Çaha defilesinde Asil Çağıl, Sema Şimşek, Tuğçe Sarıkaya, Zeliha Çal, Tuğçe Aral, Açelya Kartal, Yağmur Ayaz, Seviye İkbal Tulgar, Olga Fabi, Gözde Coşkun, Jenya Krivenko, Asya Öztürk, Müge İskender, Yasemin Yeniay, Melike Yalnız, Marina Federenko, Metehan Sancaktar, Kaan Akıncı, Emre Aydın, Fırat Tepe, Melle, Batuhan Durman, Taha Şahin, Furkan Sezer, Barış Mükan, Ömür Aşar podyuma çıktı. Toplam 70 parça koleksiyonun tanıtıldığı muhteşem defilede yıllar sonra podyumda yürüyen koreograf Asil Çağıl, Muzaffer Çaha gibi uluslararası bir moda duayeninin hem koreografisini yapmak hem de defilesine çıkmak çok büyük bir gurur ve onurdur.’ dedi.

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