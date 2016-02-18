Müzik Birleştirir
Siyasi söylemlerin ayırdığı iki ülke Türkiye ve İsrail, bu ülkelerin kültürel başkentleri istanbul ve tel aviv uluslararası bir festival ortaklığına imza atıyor!
İKİ AKDENIZ ŞEHİRİ ARASINDA, BİR MÜZİK KÖPRÜSÜ KURMAYI AMAÇLAYAN
SOUND PORTS FESTIVAL
TEL AVIV'de 09-12.03.2016 tarihleri arasında,
ISTANBUL'da ise 10-13.03.2016 tarihleri arasında düzenlenecek.
SOUND PORTS FESTIVAL
İki Akdeniz şehirini bir festival çatısı altında biraraya getirme fikrinden doğan Sound Ports Festival, Gülbaba Music tarafına bu yıl ilk kez düzenlenecek. Türk müzisyenlerin 9 - 12 Mart tarihleri arasında Tel Aviv'de sahne almasının ardından, festival 10-13 Mart tarihleri arasında Istanbul'a taşınacak.
Sound Ports, istanbul ve tel aviv'in dünyaya kazandırdığı sanatçıların yanı sıra fransız, kübalı müzisyenlere de sahnesinde yer vererek uluslarası bir şehir festivali olma özelliği taşıyor.
Etnik Müzik, caz, saykedelik, cumbia, hiphop, elektronik ve hatta surf-reggea'ye kadar farklı müzik türlerini biraraya getirmeyi amaçlayan festivalde sahne alacak sanatçılar şöyle sıralanıyor:
Burhan Öçal & Istanbul Oriental Ensemble feat. Shai Tsabari
BaBa ZuLa
La Dame Blanche
Boom Pam
3421 feat. Miss Red
Fortuna Records
Tahribad-ı İsyan
Cüneyt Sepetçi
Buttering Trio
Barış Demirel
Iskeletor
Ladies on Records
Kufura
Cerikunda
biletler cok yakında biletix'te satışa sunulacak.