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    HaberlerEtkinlikMüzik Birleştirir
    18.02.2016 - 13:48 |

    Müzik Birleştirir

    Siyasi söylemlerin ayırdığı iki ülke Türkiye ve İsrail, bu ülkelerin kültürel başkentleri istanbul ve tel aviv uluslararası bir festival ortaklığına imza atıyor!

    Müzik Birleştirir

    İKİ AKDENIZ ŞEHİRİ ARASINDA, BİR MÜZİK KÖPRÜSÜ KURMAYI AMAÇLAYAN
    SOUND PORTS FESTIVAL

    TEL AVIV'de 09-12.03.2016 tarihleri arasında,
    ISTANBUL'da ise 10-13.03.2016 tarihleri arasında düzenlenecek.


    SOUND PORTS FESTIVAL

    İki Akdeniz şehirini bir festival çatısı altında biraraya getirme fikrinden doğan Sound Ports Festival, Gülbaba Music tarafına bu yıl ilk kez düzenlenecek. Türk müzisyenlerin 9 - 12 Mart tarihleri arasında Tel Aviv'de sahne almasının ardından, festival 10-13 Mart tarihleri arasında Istanbul'a taşınacak.

    Sound Ports, istanbul ve tel aviv'in dünyaya kazandırdığı sanatçıların yanı sıra fransız, kübalı müzisyenlere de sahnesinde yer vererek uluslarası bir şehir festivali olma özelliği taşıyor.
    Etnik Müzik, caz, saykedelik, cumbia, hiphop, elektronik ve hatta surf-reggea'ye kadar farklı müzik türlerini biraraya getirmeyi amaçlayan festivalde sahne alacak sanatçılar şöyle sıralanıyor:


    Burhan Öçal & Istanbul Oriental Ensemble feat. Shai Tsabari
    BaBa ZuLa
    La Dame Blanche
    Boom Pam
    3421 feat. Miss Red
    Fortuna Records
    Tahribad-ı İsyan
    Cüneyt Sepetçi
    Buttering Trio
    Barış Demirel
    Iskeletor
    Ladies on Records
    Kufura
    Cerikunda

    biletler cok yakında biletix'te satışa sunulacak.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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