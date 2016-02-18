Müzik Birleştirir

İKİ AKDENIZ ŞEHİRİ ARASINDA, BİR MÜZİK KÖPRÜSÜ KURMAYI AMAÇLAYAN

SOUND PORTS FESTIVAL

TEL AVIV'de 09-12.03.2016 tarihleri arasında,

ISTANBUL'da ise 10-13.03.2016 tarihleri arasında düzenlenecek.



SOUND PORTS FESTIVAL

İki Akdeniz şehirini bir festival çatısı altında biraraya getirme fikrinden doğan Sound Ports Festival, Gülbaba Music tarafına bu yıl ilk kez düzenlenecek. Türk müzisyenlerin 9 - 12 Mart tarihleri arasında Tel Aviv'de sahne almasının ardından, festival 10-13 Mart tarihleri arasında Istanbul'a taşınacak.

Sound Ports, istanbul ve tel aviv'in dünyaya kazandırdığı sanatçıların yanı sıra fransız, kübalı müzisyenlere de sahnesinde yer vererek uluslarası bir şehir festivali olma özelliği taşıyor.

Etnik Müzik, caz, saykedelik, cumbia, hiphop, elektronik ve hatta surf-reggea'ye kadar farklı müzik türlerini biraraya getirmeyi amaçlayan festivalde sahne alacak sanatçılar şöyle sıralanıyor:



Burhan Öçal & Istanbul Oriental Ensemble feat. Shai Tsabari

BaBa ZuLa

La Dame Blanche

Boom Pam

3421 feat. Miss Red

Fortuna Records

Tahribad-ı İsyan

Cüneyt Sepetçi

Buttering Trio

Barış Demirel

Iskeletor

Ladies on Records

Kufura

Cerikunda

biletler cok yakında biletix'te satışa sunulacak.

