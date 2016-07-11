İki 2015 yaz sonunda gerçekleştirilen ve ülkemizin sevilen müzisyenlerini İstanbul Boğazı'nda dinleyici ile buluşturan “Müzik Boğaz’dan Gelir” konserlerinde bu hafta, 13 Temmuz Çarşamba günü Birsen Tezer ve 15 Temmuz Cuma günü Hüsnü Arkan sahne alacak.

Çevre illerden dinleyicilerinde ilgi gösterdiği konserler bir yandan İstanbul Boğazı’nın tarih kokan doğasına tanıklık ederken öte yandan şehrin eğlence anlayışına bir alternatif oluşturuyor.

Taksim’in gözde konser mekânlarından olan 60 m2 öncülüğünde düzenlenecek olan konserlerde, Haydarpaşa ve Kabataş Turizm iskeleleri, dinleyicilerin katılım noktaları olarak belirlendi.

Yaz boyu devam edecek konserler serisinin takvimi ve ayrıntıları organizasyon tarafından açıklandı:

“Müzik Boğaz'dan Gelir” Konserleri Takvimi

13 Temmuz 2016 Çarşamba Birsen Tezer

15 Temmuz 2016 Cuma Hüsnü Arkan

20 Temmuz 2016 Çarşamba Evrencan Gündüz & Can Gox

22 Temmuz 2016 Cuma Melis Danişmend

27 Temmuz 2016 Çarşamba What Da Funk & Sattas

29 Temmuz 2016 Cuma Luxus

3 Ağustos 2016 Çarşamba Cem Adrian

5 Ağustos 2016 Cuma Moğollar

10 Ağustos 2016 Çarşamba Jehan Barbur

12 Ağustos 2016 Cuma Ümit Besen

17 Ağustos 2016 Çarşamba Deniz Tekin

19 Ağustos 2016 Cuma Yeni Türkü

24 Ağustos 2016 Çarşamba Adamlar

26 Ağustos 2016 Cuma Dj Murat Meriç a.k.a Pop Dedik ile Eski 45’likler

23 Eylül 2016 Cuma Pinhani

Tekne kalkış yer ve saatleri:

Haydarpaşa İskelesi

Yanaşma saati 18.45 – Kalkış saati 19.15 / İskeleye Dönüş saati 23.15

Kabataş Turizm İskelesi

Yanaşma saati 19.45 – Kalkış saati 20.15 / İskeleye Dönüş saati 23.45

Katılım ve diğer ayrıntılar için :

www.muzikbogazdangelir.com