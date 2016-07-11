Müzik Boğaz’dan Gelir
Ülkemizin sevilen sesleri dinleyicileriyle İstanbul Boğazı’nda buluşmaya devam ediyor.
İki 2015 yaz sonunda gerçekleştirilen ve ülkemizin sevilen müzisyenlerini İstanbul Boğazı'nda dinleyici ile buluşturan “Müzik Boğaz’dan Gelir” konserlerinde bu hafta, 13 Temmuz Çarşamba günü Birsen Tezer ve 15 Temmuz Cuma günü Hüsnü Arkan sahne alacak.
Çevre illerden dinleyicilerinde ilgi gösterdiği konserler bir yandan İstanbul Boğazı’nın tarih kokan doğasına tanıklık ederken öte yandan şehrin eğlence anlayışına bir alternatif oluşturuyor.
Taksim’in gözde konser mekânlarından olan 60 m2 öncülüğünde düzenlenecek olan konserlerde, Haydarpaşa ve Kabataş Turizm iskeleleri, dinleyicilerin katılım noktaları olarak belirlendi.
Yaz boyu devam edecek konserler serisinin takvimi ve ayrıntıları organizasyon tarafından açıklandı:
“Müzik Boğaz'dan Gelir” Konserleri Takvimi
13 Temmuz 2016 Çarşamba Birsen Tezer
15 Temmuz 2016 Cuma Hüsnü Arkan
20 Temmuz 2016 Çarşamba Evrencan Gündüz & Can Gox
22 Temmuz 2016 Cuma Melis Danişmend
27 Temmuz 2016 Çarşamba What Da Funk & Sattas
29 Temmuz 2016 Cuma Luxus
3 Ağustos 2016 Çarşamba Cem Adrian
5 Ağustos 2016 Cuma Moğollar
10 Ağustos 2016 Çarşamba Jehan Barbur
12 Ağustos 2016 Cuma Ümit Besen
17 Ağustos 2016 Çarşamba Deniz Tekin
19 Ağustos 2016 Cuma Yeni Türkü
24 Ağustos 2016 Çarşamba Adamlar
26 Ağustos 2016 Cuma Dj Murat Meriç a.k.a Pop Dedik ile Eski 45’likler
23 Eylül 2016 Cuma Pinhani
Tekne kalkış yer ve saatleri:
Haydarpaşa İskelesi
Yanaşma saati 18.45 – Kalkış saati 19.15 / İskeleye Dönüş saati 23.15
Kabataş Turizm İskelesi
Yanaşma saati 19.45 – Kalkış saati 20.15 / İskeleye Dönüş saati 23.45
Katılım ve diğer ayrıntılar için :
www.muzikbogazdangelir.com