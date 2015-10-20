Müzik dünyasının iki devi aynı sahnede!

Türkiyenin dört bir tarafında konserler veren ve büyük ilgi gören Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer, 24 Ekim'de ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde!



Türkiye'de şehir müziğinin önemli isimlerinden Bülent Ortaçgil ve büyülü sesiyle Birsen Tezer birkez daha aynı sahneyi paylaşıyorlar.



Birsen Tezer kendi orkestrası ile sahne aldıktan sonra sahneyi Ortaçgil ve arkadaşlarına bırakacak, ama gecenin en önemli kısmı Bülent Ortaçgil ve Birsen Tezer'in aynı sahneyi paylaştıkları anlar olacak. Bu unutulmaz müzik ziyafetini kaçırmayın.