Müzik dünyasının yeni starı bu yarışmadan çıkacak!

Katılımı 5 Ocak’a kadar sürecek yarışmanın sonunda kazanan sanatçı veya grup, stüdyoda kayıt edilecek bir single ile MTV’de yayınlanacak profesyonel bir video klibe sahip olarak profesyonel müzik kariyerine ilk adımı atacak.

Vodafone Grubu Global Marka Direktörü David Wheldon, “Abonelerimize çeşitli platformlarda benzersiz müzik deneyimleri sunmayı sürdürüyoruz. Bu çerçevede müzik ve eğlence kanalı MTV ile yaptığımız işbirliğiyle çok platformlu müzik programı ‘Vodafone Soundbites’ı hayata geçirdik. Vodafone Soundbites kapsamında başlattığımız Vodafone Fast-Track yarışması, Vodafone’un müzik sektöründeki etkinliğini artırırken, abonelerimiz için heyecan verici fırsatlar yaratıyor ve Vodafone’un global bir iletişim devi olarak konumunu güçlendiriyor” dedi.

Vodafone Fast-Track yarışmasına katılmak isteyen ve herhangi bir şirketle sözleşmesi bulunmayan grup veya müzisyenler, söz ve müziği kendilerine ait kayıtlarını, fotoğraf ve biyografileriyle birlikte Vodafone Soundbites internet sitesine (http://www.mtv-vodafonesoundbites.com) yükleyecekler. İsteyen tüm izleyeciler, 7 Ocak’tan itibaren bir hafta boyunca en beğendikleri şarkılara oy vererek ilk 20 çalışmayı belirleyecek. Kazananı ise aralarında tanınmış müzik şirketi yöneticilerinin de yer aldığı, sektörde uzman isimlerden oluşan jüri 22 Ocak haftası içinde seçecek.

Kazanan yarışmacının video klibi MTV’den 29 ülkede yayınlanırken, single’ı da Vodafone live! üzerinden 16 Avrupa ülkesi ile Avustralya ve Yeni Zelanda’da mobil ortamda kitlelere sunulacak.