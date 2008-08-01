Müzik ve dansa farklı açılar!

Dans müziği tutkunları için vazgeçilmez hale gelen mekanda 1 ağustos cuma gecesi cervus ve fattish i izlenebilir. Cumartesi gecesi ise mixer başında Ugur Bayram(L.A. / USA), Hakan Henry 909-Dinamo olacak...Gecenin süpriz konugu ise The Craftsmen! Blanco, Taksim’de ilk açıldığı 2005 yazından beri; eğlenceyi kaliteli ve bir o kadar da yenilikçi bir mekanda takip etmek isteyenlerin adresi oldu. İlk senenin başarısı ve müdavim mekan özelliğini kazanmasıyla ikinci sene, çift katlı bir terasta hizmet vermeye devam etti ve İstanbul'un en iyi üstü açık yazlık mekanı olmaya layık görüldü.

Blanco 3.senesinde de, İstanbul Sürmeli Otel’deki yeni yerinde ayrıcalığını devam ettirdi. Müdavimlerinin ısrarı üzerine Otel’den çıkıp tekrar Taksim gece hayatında 4. senesine devam etmeye karar verdi.

Adres : Sıraselviler Cad. No: 35/ 1 Taksim

Tel: 0212- 244 25 26

Fax: 0212-252 25 64