Müzik ve lezzet bir arada!

Festivalin bir diğer süprizi de “Çikolata ve Caz” Atölyesi… Bu sene ilk kez gerçekleşecek “Çikolata ve Caz” Atölyesi çikolatanın büyülü dünyasında müzikseverleri ağırlayacak.

Akbank 20. Caz Festivali boyunca Pazar günlerini keyifli geçirmek isteyenler caz severler, hem kulağa hem de damak zevkine hitap edecek etkinlikleri kaçırmayın!

• Moda Teras

Akbank 20. Caz Festivali kapsamında düzenlenen Caz’lı Brunchların ilki 26 Eylül 2010, Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında Moda Teras’ta gerçekleşecek. S&G Quartet müziği ve mekânın büyüleyici İstanbul manzarası eşliğinde haftaya müzik dolu iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.



26 Eylül 2010, Pazar

Moda Teras - Mektep Sokak No:1 Moda – Kadıköy Tel: 0216 338 70 40

Fiyat: 40.00 TL

Rezervasyon: Moda Teras



• Mutfak Sanatları Akademisi

Huzur dolu bir Pazar günü geçirmek isteyen caz severler 03 Ekim 2010, Pazar günü saat 11.00 – 15.00 arası Mutfak Sanatları Akademisi’nin bahçesinde hem müziğin hem de açık büfe lezzetlerin tadını çıkarabilirler.



03 Ekim 2010, Pazar

Mutfak Sanatları Akademisi Meydan Sok Beybi Giz Plaza B Blok

No:123–136 Ayazağa –Maslak Tel: 0212 290 35 50

Fiyat: 60 TL

Bilet satış için www.msa.tc

• Mutfak Sanatları Akademisi “Çikolota ve Caz” Atölyesi

Dünyanın ‘En İyi Çikolata Uzmanı‘ ünvanına sahip Fransız Mutfak Akademisi onur üyesi Mickael Azouz, Akbank 20. Caz Festivali kapsamında gerçekleşecek “Çikolata ve Caz” Atölyesi’ne konuk oluyor. İlk kez gerçekleşecek bu ilginç etkinlikle cazseverler çikolatanın büyülü dünyasında özel bir yolculuğa çıkacak. Türkiye’nin mutfak okulu Mutfak Sanatları Akademisi (MSA)’da atölye çalışmaları iki ayrı seans olarak düzenlenecektir. Atölye çalışmalarının katılımcı sayısı 28 kişi ile sınırlıdır.



03 Ekim 2010, Pazar

Atölye I : 10:00 – 13:00

Atölye II: 14.00 - 17.00



Mutfak Sanatları Akademisi Meydan Sok Beybi Giz Plaza B Blok

No:123–136 Ayazağa –Maslak Tel: 0212 290 35 50

Fiyat: 120 TL

• Akbank Sanat Kafe

Tadı damağınızda kalacak lezzetleri caz piyano müziği eşliğinde keyifli bir Pazar gününe sığdırmak isteyenler 10 Ekim 2010, Pazar günü Beyoğlu’nun merkezinde Akbank Sanat Kafesi’nde buluşacak.



10 Ekim 2010, Pazar

Akbank Sanat Kafe

İstiklal Cad. No:8 Kat:4 Beyoğlu –İstanbul

Tel: 0212 252 35 00

Fiyat: 40 TL

Biletler www.biletix.com.tr