MüzikOnair ödül törenine geri sayım başladı!

Etkinlikte 15 kategoride müzik, 4 kategoride radyo, 2 kategoride sosyal medya ve 3 kategoride özel ödüller olmak üzere toplam 24 kategoride 2019 yılının en iyileri ödüllendirilecek.

Aday değerlendirmeleri 1 ile 28 Aralık tarihlerinde gerçekleşirken finalistler mesleğinde uzman birçok seçkin jüri tarafından 30 Aralık tarihinde açıklanacak. Ardından 2 Ocak ile 22 Ocak arası gerçekleşecek olan halk oylamasıyla birlikte kazanan adaylar, 27 Ocak Pazartesi akşamı ödüllerin sahibi olacak.

Bahçeşehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu’nda görkemli bir atmosfer eşliğinde gerçekleşecek olan ödül törenin sunuculuğunu ise başarılı radyo programcısı Ceyhun Yılmaz üstlenecek.

Büyük sürprizlerin beklendiği ödül töreninde, uzun yıllar Popstar yarışmasından da jüri üyesi olarak tanıdığımız televizyon programcısı Armağan Çağlayan, duayen gazeteci Ertuğrul Özkök ve başarılı sanatçı Işın Karaca gibi kendi alanında öne çıkan birçok değerli jüri üyesi, Türkiye’nin en prestijli ödül töreni olan Müziğin Yıldızları’na yön verecek.

Finalistleri belirleyecek olan jürideki diğer isimler ise şu şekilde; Doç.Dr.Michael Kuyucu, Behzat Gerçeker, Bülent Seyhan, Hakan Gence, Hakan Uç, Hopdedik Ayhan, Umut Parkın, Özcan Beylan, Özden Bora, Ömür Gedik, Prof. Dr. Haluk Gürgen, Prof. Dr. Nilay Ulusoy, Mehmet Güler, Dr. Necdet Kenar, Turgay Polat, Jochen Praehl, Aslıhan Umar, Yeşim Pekiner, Dr. Kenan Sayacı ve Tanzer Ercanpolat.

Yarışma takvimi, aday adaylığı süreci, halk oylaması ve yarışma hakkındaki tüm detaylar www.muzikonairodulleri.com adresi üzerinden takip edilecek. Törene dair tüm her şey #MüziğinYıldızları hashtag’i üzerinden öne çıkartılabilecek. Ödül töreni Milyon TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

En İyi Tikktoker Seçilecek!

Son günlerin eğlenceli ve popüler uygulaması Tiktok da unutulmadı!.. Türkiye'de ilk kez bu gecede Tiktoker ödülü verilecek.

Neslican Tay Adına Ödül Verilecek!

Geçtiğimiz aylarda acı bir şekilde kaybettiğimiz Neslican Tay da gecede unutulmadı. Kansere karşı verdiği mücadele ile sembolleşen Neslican için, BAU Neslican Tay Sosyal Sorumluluk Ödülü verilecek.

Kategoriler;

•En İyi Ulusal Radyo

•En İyi Yerel Radyo

•En İyi Üniversite Radyosu

•En İyi Radyo Programcısı

•En İyi Erkek Pop Müzik Sanatçısı

•En İyi Kadın Pop Müzik Sanatçısı

•En İyi Rap Müzik Sanatçısı

•En İyi Çıkış Yapan Pop Müzik Sanatçısı

•En İyi Çıkış Yapan Rap Müzik Sanatçısı

•En İyi Cover Şarkı

•En İyi Düet Şarkı

•En İyi Albüm

•En İyi Klip

•En İyi Müzik Prodüktörü - Aranjör

•En İyi Şarkı

•En İyi Film Müziği

•En İyi Influencer

•En İyi Tiktoker

•En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı

•En İyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı

•En İyi Fantezi - Arabesk Müziği Sanatçısı

•BAU Onur Özel Ödülü

•BAU Gurur Ödülü

•BAU Neslican Tay Sosyal Sorumluluk Ödülü