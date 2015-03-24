Naif Design'ın eserleri

Genç sanatçı ve tasarımcıları desteklemek amacıyla kurulan ARMAGGAN Art & Design Gallery geçtiğimiz yıl başlattığı solo sergi serisinin altıncısında iki genç ve başarılı isme yer veriyor.



Aysun Bozuklu, sergisinde; hayal dünyasında yarattığı kahramanlardan oluşan ve yaşam alanlarını savunup, kendilerini dış dünyadaki savaş ve kötülüklerden korumaya çalışan bir topluluğun dünyasını bizlere aktarıyor.



Kurulan bu metaforik hikaye ile sanatçı, izleyici olarak kendimizi ve şu anki dünya düzenini sorgulamaya itiyor. Ayrıca Bozuklu, savaş ve savunma arasındaki ilişkiye dikkat çekerken, izleyiciye de bu ilişkide kendini nereye koyması gerektiği üzerine sorular sordurmayı hedefliyor.



Mutlulukla kullanılan dayanıklı ürünler tasarlamayı amaçlayarak 2010 yılında kurulan Naif Design, tasarladığı her ürünün ruhu olduğuna inanıyor ve onun hikayesini anlatmayı hedefliyor.



Üretimlerinde doğal ve geri dönüşüme uygun endüstriyel malzemeleri öne çıkaran ekip, tasarım felsefelerini: “Biz Naif'i ilk günden beri yalnızca bir tasarım ofisi olarak değil, duyguları, tepkileri, ruhu ve fikirleri olan bir ''hareket'' olarak konumlandırmaya çalışıyoruz.



Bunu yapmamızın nedeni tüm tasarımlarımızda ve projelerimizde Naif'in yalnızca bir tasarım akımına bağlı kalmadan, aynı bir insan gibi hayatın değişkenlerine ve doğrularına göre şekillenebilen, evrilebilen bir organizma gibi refleksleri olmasını istememizden kaynaklanıyor.



Tam da bu noktada biz bu sergiyi, Naif'in söyleyeceklerini sakin, rahat ve samimi bir şekilde aktarabilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz ve bu doğrultuda ürün, ortam ve sanat eserlerini bir arada yorumluyoruz” şeklinde açıklıyor.



Sergiye özel olarak hazırlanmış ve ARMAGGAN Art & Design Gallery'de yaratılan iki ayrı salonda, özel mimari çalışmayla sergilenecek eserler, 16 Nisan 2015 – 9 Mayıs 2015 tarihlerinde görülebilir.