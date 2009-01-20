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    HaberlerEtkinlikNasuh Mahruki ile Katmandu’ya yolculuk
    20.01.2009 - 00:54 |

    Nasuh Mahruki ile Katmandu’ya yolculuk

    Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi tarafından düzenlenen okuma saati etkinliğinin, bu ayki konuğu Nasuh Mahruki...

    Nasuh Mahruki ile Katmandu’ya yolculuk

    21 Ocak 18.30’da düzenlenecek etkinlikte Mahruki, “Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi” adlı kitabını ele alacak. Sermet Çifter Salonu’nda izlenebilecek olan etkinlikte Mahruki, İstanbul’dan Katmandu’ya gidiş ve dönüş yolculuğunda, dört ay ve 21 bin km boyunca yaşadıklarını, gördüklerini ve iç yolculuğu katılımcılarla paylaşacak. (0212) 252 47 00

      28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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