Nasuh Mahruki ile Katmandu’ya yolculuk

21 Ocak 18.30’da düzenlenecek etkinlikte Mahruki, “Asya Yolları, Himalayalar ve Ötesi” adlı kitabını ele alacak. Sermet Çifter Salonu’nda izlenebilecek olan etkinlikte Mahruki, İstanbul’dan Katmandu’ya gidiş ve dönüş yolculuğunda, dört ay ve 21 bin km boyunca yaşadıklarını, gördüklerini ve iç yolculuğu katılımcılarla paylaşacak. (0212) 252 47 00