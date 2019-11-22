Ne desen olur!

Eda Özdemir - PembeNar Özel

Artık gardıroplar tek düze renkler ve sade kıyafetlerden uzaklaşıyor. Hepimiz desenlerin çekim alanına girmeye başlıyoruz. Sokak kültüründen yüksek moda sahnelerine artık her yer bolca desen kaplı!

1.Tarzınıza göre kombinleyin

Eğer sade bir tarzınız var ise desenli parçaları kombininizin yıldız parçası haline getirebilir ve diğer parçalarınızı daha sade tutabilirsiniz. Ancak daha iddialı ve cesur görünmek için birçok farklı desenden oluşan parçayı aynı kombinde birleştirmeyi deneyebilirsiniz.

2. Feminen hayvan desenlerini takip edin

Feminen hayvan desenleri son yıllarda moda endüstrisine damga vurdu. Leopar desenlerinden zebraya ve renkli daha eğlenceli versiyonlarına katar adeta modanın ana akımlarından biri haline geldi. Bu desenlerdeki elbiseler kurtarıcı parçanız haline gelecek.

3. Desenli aksesuarlar

Puantiyeler, dalgalar ya da hayvan desenleri! Sadece kıyafetlerimizde değil aksesuarlarımızda da sıkça karşılaştığımız trendlerden biri haline geldi. Desenli aksesuarlar kombinleriniz için tamamlayıcı bir görev görecek.

4. Renklendirin

Desenlerin farklı renklerini denemeye çalışın. Böylece sıradanlaşmaktan uzak duracaksınız.