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    HaberlerEtkinlikNecipoğlu anısına Rio Arp Festivali
    11.05.2010 - 02:39 | | KÜLTÜR SANAT

    Necipoğlu anısına Rio Arp Festivali

    Brezİlya’nın başkenti Rio de Janeiro’da bu yıl beşincisi düzenlenecek Rio Arp Festivali’ne 25 ülkeden arpçılar katılıyor.

    Necipoğlu anısına Rio Arp Festivali

    Geçen yıl Rio Arp Festivali dönüşünde uçağın düşmesi sonucunda yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi öğretim görevlisi Ceren Necipoğlu anısına düzenlenecek festival, 26 Mayıs’ta başlayacak. Festivalde Türkiye’yi Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı son sınıf arp öğrencisi Gizem Aksoy temsil edecek. Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suha Aydın’ın desteğiyle festivale katılan Aksoy, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı ögretim üyesi Semih Korucu’nun Necipoğlu anısına bestelediği “Haikular” adlı eseri ilk kez seslendirecek.

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