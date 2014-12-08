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    HaberlerEtkinlikNeden yalan söylüyoruz?
    08.12.2014 - 15:02 |

    Neden yalan söylüyoruz?

    Yalan” neden söylenir? Yalan söylemek bir hastalık mıdır? Hangi durumlarda yalan, "yalan" olarak sayılmaz?

    Neden yalan söylüyoruz?

    Bir kişinin yalan söylediği nasıl anlaşılır? Teknolojinin geldiği nokta yalanı yakalıyor mu, yalan söylerken nasıl açığa çıkıyorsunuz… Tüm bu sorular ve daha fazlası “Yalan Tespiti’nde Güncel Yaklaşımlar” konulu Üsküdar Üniversitesi 1. Adli Bilimler Sempozyumu’nda konuşulacak.


    Üsküdar Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi birlikteliğiyle ve Prof. Dr. Sevil Atasoy koordinatörlüğünde 10-11 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek Yalan Tespitinde Güncel Yaklaşımlar konulu Üsküdar Üniversitesi I. Adli Bilimler Sempozyumu’nda konunun uzmanları bir araya gelecek.


    İki gün sürecek sempozyumda, “Kurumsal görüşmelerde mülakat teknikleri, sosyal psikoloji açısından yalan, yalan tespitinde gelecek uygulamaları neler olacak, sahte deliller ve yalan, dijital yalanlar ve tespiti” gibi Yalan’a dair bir çok konu ele alınacak.


    Katılımcılara ücretsiz olarak gerçekleşecek sempozyum, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi’nde düzenlenecek.

    28 Ekim 2019 Magazin Bülteni28 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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