Nefes kesen bir sese hazır mısınız?

Alice Russell, Babylon Asmalımescit Bis’ine özel olarak izleyenleri sürükleyen performansıyla bir kez daha 7 Şubat Cumartesi akşamı sahne alıyor. Eva Cassidy, Stevie Wonder, Chaka Khan, Aretha Franklin ve Jill Scott gibi isimlerin çizgisinde kariyerine başarıyla devam eden ve The Quantic Soul Orchestra’nın vokalisti olarak ismini duyuran sanatçı, kendine has, güçlü, saf ve çarpıcı vokalleriyle tanınıyor. Alice Russell, nefes kesen sesi ve performansıyla seyirciyi masalımsı bir yolculuğa çıkarmaya, bir kez daha Babylon’a geliyor.



Konser biletleri biletix.com adresinden ve Babylon gişesinden satın alınabiliyor.