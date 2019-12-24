Göğüs Nefesi Nasıldır?

Aşağıdaki sorulara ‘’EVET’’ yanıtı verdiyseniz büyük bir ihtimalle göğüs nefesi alıyorsunuzdur;

1. Elinizi göğüs kafesinizin ortasına koyduğunuzda sadece bedeninizin üst tarafı mı hareket ediyor?

2. Nefes alırken omuzlarınız yükseliyor mu?

3. Omuzlarınızda gerginlik hissettiniz mi?

Göğüs nefesi alanlar, çoğunlukla nefes alırken diyafram kası yerine sırt, boyun, çene gibi kaslarını kullanırlar. Bedenin üst kısmı ile karın kısmı gergin olur. Tam ve derin nefes almakta zorlanırlar. Yeterli zamanları olmadığından şikâyet ederler. Oksijen azlığı görülebilir. Stresle baş etmeye çalışmak, ideal kiloya ulaşmak için karın kaslarını kasmak gibi durumlar göğüs nefesine yöneltmiştir.

İki Transformal nefes® seansı sonrasında ters nefes almayı bırakmış olmama rağmen göğüs nefesi almaya devam ediyordum. Nefes alma modelim hızla nefes vererek hemen yeni bir nefes almaya yönelme şeklindeydi. Nefes seanslarıma devam ettikçe, deneyimlerim de değişti. Sonunda daha derin nefes almaya başladıkça enerjim daha da arttı. Yaratıcılığım arttı, gerçek gücümü fark ettim.

Peki, bu göğüs nefes modeline veda etmek için neler yapılabilir?

Öncelikle dar kıyafetlerinize veda edin. Karnınızı germek yerine rahat ve gevşek bırakın. İlla düz bir karına sahip olmak istiyorsanız spor yapın. Nefes alırken diyaframınızı kullanın. Ve de güvenilir bir nefes uzmanına başvurun.

Şimdi biraz da göğüs nefesiyle bağlantısı olduğunu düşündüğüm hiperventilasyondan bahsetmek istiyorum.

“Hipervantilasyon, Steadman Tıp Sözlüğünde tanımlandığı şekliyle, kandaki karbon dioksit yoğunluğunun solunum hızındaki artışa bağlı olarak düşmesidir. Bununla beraber, nefes hızı hipervantilasyon’un en önemli parçası değildir, önemli olan nefesle birlikte verilen gazın hacmidir. Hipervantilasyon’da nefes veriş nefes alıştan daha uzun ya da daha güçlüdür. Bunun sonucunda, kandan daha fazla CO2’nin dışarı çıkması olur. CO2 bir asit rolü oynadığından, azalması kanın pH değerini yükseltir, onu daha alkali (bazik) bir sıvıya dönüştürür. pH, normal aralığı olan 7.35-7.44’ün dışında bir değer gösterdiğinde bedensel fonksiyonlar bozulmaya başlar.

Nefes konusunda uzman Dr. Robert Fried böbrek rahatsızlıkları, diabet, dikkat bozukluğu, ellerde ve ayaklarda soğuma, baş ağrıları, aşırı tepki verme, kaslarda gerginlik ve kasılmanın hiperventilasyonun (*) sebep olduğunu söylemektedir. Bu tarz rahatsızlıkları olanlarınız varsa tabii ki öncelikle uzman bir doktora başvurmalısınız. Dr. Robert Fried’ın araştırması da kulağınızın arkasında bir yerlerde dursun.

Hiperventilasyon konusu ilginizi çektiyse; aşağıdaki basit hipervantilasyonu önlemeye yardımcı olacak bazı uygulamalarına da göz atabilirsiniz.

1- Gün içinde nefesinizin hızlanıp hızlanmadığını gözleyin. Hızlandığını fark ettiğinizde bedeninizi rahatlatın ve diyaframdan nefes almaya yönelin. Nefes alışınızın tam ve derin olması ile nefes verişinizin tamamlanmış olduğundan emin olun.

2- Evde bahçede çalışırken, yemek yaparken, dikiş dikerken yaptığınız iş ile nefesinizi uyumlayın

3- Gün içinde yapmayı planladığınız işlerin o gün bitmesi gerekip gerekmediğini şöyle bir gözden geçirin. Acil olmayanları bir sonraki ya da daha ileriki günlere bırakın.

4- Rahatlatıcı küçük nefes egzersizleri yapın. İşte size “Buddha’nın öğretilerinde yer alan bir çalışma;

Rahat bir yere oturun. Ve nefes alışverişinizi izlemeye başlayın. Nefes alıp verirken içinizden aşağıdaki cümleleri söyleyerek nefesinizi takip edin.

- Nefes alıyorum, bedenim rahatlıyor

- Nefes veriyorum, gülümsüyorum

- Nefes alıyorum bedeni ve zihnim rahatlıyor

- Nefes veriyorum, gülümsüyorum)

5- Son olarak uzman kişilerden Transformal Nefes®i öğrenin

1-3 deki öneriler Donna Farhi’nin “ Breathing book” isimli kitabından alınmıştır.

Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOĞLU

Nefestr.com