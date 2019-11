Bir kutlama neşe doludur, fakat uzun sürmez. Güneşin batışı muhteşemdir, fakat birden yok olur.

Başkalarının rahatsızlıklarına üzülürüz zira ileride benzer durumun bizim de başımıza geleceğini düşünmek telaşlandırır. Aynı şekilde birisinin başına güzel bir şey gelir, seviniriz. Aynı güzel şeylerin bizim de başımıza gelebileceğini düşünmek sevindiricidir.

Kıssadan hisse, yarın başımıza neler geleceğini bilemeyiz.

Bu yüzden de sadece mevcut duruma kızmak ya da sevinmek akıllıca olmaz. Mevcut duruma göre aksiyon alan kişi büyük resmi göremiyor demektir. Başına bir şey geldiğinde her şeyin değişebileceğini hatırlayabilen kişi ise büyük resmi görebilen, zeki kişidir.

Diyelim ki yazdıklarıma bakarak ‘’Aman boş ver’’ dediniz. Fakat ileride kalıcı olmayan durumlar mutlaka başınıza iş açacaktır. Bu son derece kaçınılmazdır. Her şey olup bittikten sonra ‘’ya evet hiçbir şey kalıcı değil’’, demek hiç de akılcı değildir. Çoğumuz bu gerçeği dikkate almadan hayatımızı sürdürüyoruz. Örneğin Şan şöhret konusu; Michael Jackson, Marilyn Monroe ve onun gibiler şan şöhretin işe yaramadığını bizzat deneyimleyerek çok acı bir şekilde öğrendiler. Bir şeylere sahip olmayı istemek yanlış değildir, sadece her ne ise sürekli olarak ona sahip olacağımızı düşünmek yanlıştır. Her şeyin eninde sonunda sonlanacağını bilerek yaşamak, akıllıcadır.

Sürekli bir şeyleri elinde tutmak, kirli bir zihne ve tabii ki katı bir kalbe sebep olur. Katı kalbe sahip olmak da geçicidir diyebilirsiniz. Sadece iş işten geçtikten sonra geri dönmek daha acılı olacaktır.

Şu an neler oluyorsa, olanlara göre kendimizi konumlandırmamak akıllıca olandır. Sonrasında olacaklarla ilgili şoke olmamak için bu gerçeği şimdiden hazmetmek çok önemlidir. Bu durumu ben zaten biliyorum diyorsanız o zaman ‘Çok pahalı bir elbise almak ile bütçenize uygun elbise almak arasında bir fark olmadığını düşünüyor olmalısınız’’ Hayır mı?

Dış görünüşünüze bir sürü para harcayacaksınız. Aradan bir saat iki saat sonra içeride olanlar dışarıda kendisini göstermeye başlayacak. O zaman ne olacak?

Hayran oldunuz onun gibi davrandınız. Bir sürü zaman harcadınız? İçerisi kendisini gösterdi. Şimdi ne olacak?

Çiçeğin ömrü her zaman sona erer. Hiçbir zaman bunu değiştiremeyeceksiniz.

Arabanızın ömrü günün birinde sona erecek. Bunu hiçbir zaman değiştiremeyeceksiniz

Bu geçicilik hiçbir zaman sonlanmayacak. İstediğiniz kadar çaba harcayın, hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Ancak öfkeden arınmak için gerçekten çaba harcarsanız, bu mümkün olacaktır?

İllüzyona son vermek için gerçekten çaba harcarsanız bu mümkün olabilecektir.

Her zaman kısa yol arıyoruz. Her şeyin geçici olduğuna dair bilgiyi, yaşamınıza adapte ederek yaşamak en kısa yol olacaktır.

Gördüğünü yok etme, fakat gördüğüne inanma!

Görüntünüz; başarılı bir kişi olarak görünüyorsa özgüven artacak memnuniyet hissi gelecektir. Aynı anda kendinizi başarısız gördüyseniz özgüven azalacak, rahatsız edici diğer duygular hissedilmeye başlanacak. Görüntüye dayanarak hareket edemezsiniz.

Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel KAVUNOĞLU

