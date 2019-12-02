Nefesle Zihinsel Arınma

Nefes çalışmaları çok daha önemli olmaya başladı ve sanırım önemli olmaya da devam edecek. Çünkü sadece nefes alarak kendimizi çok daha iyi hissetmek mümkün. Kapalı ve kısıtlı nefes modelleri sayesinde çoğu insan hava kapasitelerinin yalnızca küçük bir yüzdesini kullanabilmektedir. Nefes açılıp genişledikçe, sadece bedenin doğal iyileştirme kabiliyeti için daha fazla enerji ve destek sağlanmış olmaz, aynı zamanda iyilikleri alma ile yaşama kapasitesinde de büyük ölçüde artış olur.

Nefes alıp verme, açık ve akıcı olduğu ölçüde yaşamın akışı içinde oluruz. Doğulular, yaşam gücünün bedene girişinin başlıca yolunun nefesimiz olduğunu yüzyıllar önce keşfetmişlerdir.

Çalışmalarını paylaşmakta olduğum Transformal Nefesin fiziksel seviyesi kısıtlı nefesin açılmasıyla ilgiliyken, zihinsel ve duygusal seviyesi nefesin kısıtlanmasına sebep olan olumsuzları temizlemeye başlamakla ilgilidir. Zihinsel ve duygusal seviye, bilinçaltında travmaların ve olumsuzlukların iyileştirilmesi için etkin bir biçimde çalışmaktadır. Bu seviyenin nasıl işlediğini anlamak için zihni tanımak çok önemlidir.

Zihin, n eyi, nasıl deneyimlediyse onu yansıtır. Zihni bu açıdan bir aynaya benzetebiliriz. Aynanın yüzeyi, düz ve berraktır. Şu an annenizi düşünün dediğimde annenizin görüntüsü zihninize düşer ya da ağaç dediğimde ağacın görüntüsü zihninize düşer. Zihin tıpkı ayna gibi ne düşünüyorsanız onu yansıtır. Bazen zihne düşen görüntü o kadar nettir ki ağlamaya başlarız ya da tam tersi öfkeleniriz. İşte zihin böyle bir şeydir. İçeride olanı yansıtır. Zihin, içeridekini yansıtan, neyin ne olduğunu bilendir.

Bazen dışarısı kötü görünür. Çünkü zihin öyle görür. İş yerinizdeki arkadaşlarınız, doğum gününüzde sizin için sürpriz bir parti düzenlediler diyelim. Kutlamalar devam ederken arkadaşlarınızdan birisi yanlışlıkla masanın üzerindeki içkiyi elbisenizin üzerine döker. O an arkadaşınıza hiç kızmazsınız. Çünkü kutlamalardan dolayı çok mutlusunuzdur. Aynı durum normal bir gün de gerçekleşmiş olsaydı aynı anlayışı göstermezdiniz. Zihin nasılsa deneyimler de ona göre şekillenir. Başka bir deyişle deneyimler zihnin gölgesidir diyebiliriz.

Sonuç olarak zihinsel ve duygusal seviyede arınmadıkça dışarısını olduğu gibi görmek mümkün olmayacaktır. Bilinçaltı düzeyinde saklanmış olan eski ifade edilmemiş duygular, olumsuz inançlar, eski kayıtlar ve geçmiş anılar aynadaki görüntüyü sürekli değiştirmektedir. Aynadaki görüntünün doğru olabilmesi için kısıtlı nefesi alıp vermeye son vermek gerekir. Zira nefesimizi tuttuğumuzda ya da kısıtladığımızda olumsuzlukları da tutmuş oluruz.

Transformal Nefes tekniğinde açık nefes almaya devam ederek bizi kısıtlayan düşünce ve duyguları bütünler ve kalıcı olarak daha yüksek bir enerji biçimine dönüştürebiliriz. Doğum ve erken çocukluk dönemi ile ilgili travmalar, ebeveyn ve otorite konuları, kendi kendini sabote etme gibi diğer olumsuzluklar şifalandırılabilir. Bilinçaltının alt kısımları bir kez açılmaya ve temizlenmeye başladığında, aynadaki görüntü daha gerçekçi hale gelir. Her Transformal nefes seansı ile birlikte daha hafiflemiş ve temizlenmiş oluruz ve daha fazla sevinç ve illüzyonların ardına bakma ve içsel rehberimizi takip etme yeteneği ile dolarız.

Transformal Nefes Çalışması yaşam gayretimiz içinde daha güçlü ve sevinçli bir hayat yaşamak için kullanabileceğimiz en değerli yardımcı gereçlerden biridir. Herkesin her zaman kullanabileceği bir tekniktir. Transformal Nefes ile tanışmıyorsanız, araştırın. Transformal Nefes ile tanışıyorsanız, teknikleri kullanmayı günlük uygulama haline getirin ve zihinsel tutumunuzda ve yaşamda ne gibi değişikliklerin gerçekleştiğini gözlemleyin. Bu arada Transformal Nefesi deneyimledikten sonra ‘’Bana bir şey olmadı’’ diyene pek rastlayamazsınız.

Her Daim Sevgi ve ışıkla

Sibel KAVUNOĞLU

Kaynak: Geshe Dorje Damdul Budist Psikolojisi ile Transformal Nefes Eğitim Notları