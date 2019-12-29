TekBirMumKaranlığı Aydınlatır

Yolda pusetinin içinde kıkırdayarak gülen bir bebek gördüğünüzde yüzünüzde bir gülümseme, kalp bölgenizde hoş bir hareket meydana gelir. Sadece ufak bir gülümsemenin yapabildikleri çok şaşırtıcıdır.Nasıl olduğunuzun enerjisi hem kendinizi hem de çevrenizi sürekli etkiler.

Aynı şekilde tek bir barışçıl düşünce ve ona uygun duygu ve hareketler sadece kendimizi değil yakın çevremizi de etkiler. Ve bu etki otomatik olarak gerçekleşir. 2020 yılında bu konuya el atmak isterim derseniz yazımı okumaya devam edin.

---Tüm sorunların kökeninde iletişimdeki ve ilişkideki zorluklar, güvensizlik, kaygı, huzursuzluk, nefret, odaklanamamak gibi nevrotik fanteziler, beklentiler, hayal kırıklıkları, şüpheler ve benzeri, zevk ve arzuya tutunan akıl (zihin) vardır. Peki, bunların kaynağı nedir?

Bunların kaynağı gerçeği yanlış algılamaktır. Her sebebin bir sonucu olduğu gibi gerçeği yanlış algılamanın bir sonucu vardır ve bu sonuç, son derece acı verici olabilir.

Yanlış algılar, spritüal teknikleri denerken dahi acıya sebep olur. Örneğin, meditasyon atölyesine katıldığınızda aydınlanıp mutlu olacağınızı düşünürsünüz. Dört ya da altı haftalık atölye sonrasında üzücü bir şekilde hayal kırıklılığına uğrarsınız. Başka bir örnekte ise var olan her şeyin geçici olduğunu bilseniz de geçici mutluluk anlarına bağlanarak mutlu olmayı garantilemeye çalışırsınız. Gerçek şu ki doğru olmayan bir anlayışa dayalı beklenti asla yerine getirilemeyecektir! Bu tarz durumlara iç güdüsel olarak isteksizlik geliştirmedikçe mutluluğa ulaşmak imkansızdır!

Zihnin, yanlış algılar kaynaklı yönelimlerini bastırmadığımız sürece özgürleşmek, aydınlanmak mümkün olmayacaktır. İsterseniz yanlış algılardan kaynaklanan dürtünün nasıl işlediğini anlamak için küçük bir uygulama yapalım; Şimdi birkaç derin nefes alın, bedeninizi rahatlatın…

Sonra da tek tek sevdiğiniz yerlerin, sevdiğiniz kişilerin isimlerini duyduğunuzda nasıl tepki verdiğinizi gözlemleyin. -

Her bir yer ve her bir insan için zihninizde (aklınızda)otomatik olarak kontrolünüz dışında güçlü ya da zayıf tepkiler ortaya çıkar.

Geçmişte bilge kişilerin huzuru bulmak için evlerini terk edip dağa çıkmalarının sebebi, aile, çevre ve bunların yarattığı güçlü ve yoğun bağımlılıkları olmasıydı. Bağımlılıkların gerçeği görmeyi engellediğini çok iyi biliyorlardı. Maalesef bu yapı hepimizde mevcut. Hatta bunun tam tersi de söz konusu.. Siz bağımlı olmasanız da arkadaş ya da akraba çevrenizden birileri size bağımlı olabilir.

Tabii ki her şeyi bırakıp dağlara çıkmak gerekmiyor. Yerine zihni, yanlış algılar kaynaklı arzulardan kopararak içe doğru yönelmeyi denemek gerekiyor. İçe doğru yönelme, ‘’olma’’ halini deneyimleyerek kazanılır. Bu hal, nihayetinde sizi, yanlış algıların oluşturduğu ‘’ kendiniz’’ den uzaklaştırarak kendi hikayenizi bulmanıza yardımcı olur. Hatta kendi hikayenizi dış dünyayla paylaşmanız için sizi güçlendirir. ---

Bu konuda bir şeyler yapmak isterseniz ‘’ 2020 yılına Özel Niyet’’ listenize şunları ekleyebilirsiniz.

- Kendine ‘’aşina olma’’ anları yaratmak. Kim Olduğunuzun Gerçek Hikayesine Bağlı Kaldığınızda Her Şeyin Daha İyi Olacağına Emin Olabilirsiniz

- ‘’Yapmam gerekenler’’ listeniz varsa ismini ‘’yapmak istediklerim’’ olarak değiştirin ve gerekiyorsa listeyi revize edin. Listenin son hali şaşırtıcı olabilir.

- Şükretmek: Şükür anlarının zihninize getireceği mutluluk inanılmazdır. Diyelim ki; evinizdeki musluğu açtınız ve su aktı. Göl birikintisinden, baraja, barajdan musluğa gelene kadar ki yolda şükredeceğiniz insan sayısının kalabalıklığı sizi şaşırtabilir.

- Bolluk ve Bereket: Sahip olduğunuz bolluk ve bereketin kapsama alanını genişletin. Bolluk bereket sadece paradan ibaret olmadığını zihninize deneyimletin.

Maharishi Mahesh Yogi’nin bir sözüyle yazımı sonlandırmak istiyorum.

‘’Siz - Enerjisiniz, Kalbinizsiniz, Işıksınız – Siz Kendi Dünyanızın Işık Kaynağısınız. Evrenin Gerçek Doğasıyla, Kaynakla Bağlantıya Geçtiğinizde Var Olan Sonsuz Işığınız Dünyayı Şifalandırmaya Başlar. ‘’

Neşe ve Işığınızın Diğerlerine İlham Verici Olacağından Eminim. Işıkla Dolu Bir Yeni Yıl Sizin Olsun.

Tek bir Mum Karanlığı Aydınlatır …

Her Daim Sevgi ve Işıkla

Sibel Kavunoğlu

Nefestr.com

Referans yazı: ---..--- Lama Yeshe - Renuniciation