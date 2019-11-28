Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGenel Sağlık HaberleriNefroloji nedir, neye bakar? Nefroloji bölümü doktoru (nefrolog) hangi hastalıklara bakar?
28.11.2019 - 15:31 |

Nefroloji nedir, neye bakar? Nefroloji bölümü doktoru (nefrolog) hangi hastalıklara bakar?

Pek çok kişi "Nefroloji nedir, hangi hastalıklara bakar?" sorusunun cevabını merak ediyor. Böbrek fonksiyonlarıyla ilgili her şey nefrolojinin kapsamına girer. Peki nefroloji nedir? Nefroloji hangi hastalıklara bakar? Merak edilenler haberimizde…

Nefroloji nedir, neye bakar? Nefroloji bölümü doktoru (nefrolog) hangi hastalıklara bakar?

Nefroloji bölümü çoğu zaman üroloji ile karıştırılır. Nefroloji böbrek sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen bir bölümdür. Üroloji ise kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Buna karşın kadınların üreme sistemleri ile ilgilenen “kadın doğum” olarak ayrı bir birim de vardır. Nefroloji bölümü daha çok idrar ve böbrekle ilgili olan bazı hastalıklarla ilgilenir.

Böbrekler, karmaşık kan damarı ağı ve atık ürünlerinin kanını ve fazla suyunu filtreleyen karmaşık boru ve tübül ağıyla yaşam için hayati öneme sahiptir. Böbrekler, çeşitli hastalık koşullarının yanı sıra ilaçlar ve toksinler tarafından değiştirilen sıvı, elektrolit ve asit-baz düzenlemesini sürdürür. Peki böbrekler ile ilgili pek çok sorunda başvurulan nefroloji nedir, neye bakar? Nefroloji bölümü doktoru (nefrolog) hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenleri bu haberde bulabilirsiniz…

Nefroloji ne demek, ne anlama gelir?

Nefroloji, böbrek hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp bilimi dalıdır. Nefroloji; Yunanca nephros “böbrekler” ve ology “çalışma” anlamına gelen bir terimdir. Nefrolog da böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktordur.

Nefroloji hangi hastalıklara bakar?

Nefroloji kapsamına giren hastalıklar şunlardır:

- Böbrek hastalıklarının tedavisi
- Hipertansiyon, diyabet ve aterosklerozun böbrek fonksiyonlarına karşı koruyucu hekimlik hizmetleri
- Son dönem böbrek hastalarının destek tedavileri ve takibi hizmetleri
- Böbrek iltihapları (Nefrit ve Pyelonefrit gibi)
- Akut böbrek yetmezliği
- Kronik böbrek yetmezliği
- İdrar yolu enfeksiyonları
- Hipertansiyon (Böbrek kaynaklı)
- Kronik Nefrit
- Albumin
- Böbrek taşları
- Üremi
- Böbrek kanseri

Nefroloji bölümünden nasıl randevu alınır?

Nefroloji bölümünden randevu almak oldukça basittir. Devlet hastanelerinden randevu almak için Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) sistemi üzerinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz. Devlet hastanesi dışındaki özel hastanelerden randevu almak için gideceğiniz özel hastanenin telefonun numarasını arayarak veya var ise internet sitesinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.


 

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
daha fazla video için
Günün Kombini

Salaş ve Sıcak

Salaş ve Sıcak
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Yeni ufuklara açılmaktan heyecan duyacağınız imkanlar var. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akademik konularla ilgilenebilirsiniz. Yolculuk yapmak için yeni planlar yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız programlar size keyif verecektir. Akşamüstü saatlerinde yaşayacağınız kafa karışıklığına dikkat edin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Endişe duyduğunuz konular gün yüzüne çıkabilir. Bugün yabancılarla ilgili konular sizi krize sokabilir. Finansal konularınızla ilgilenirken daha dikkatli olmalısınız. Duygusal yönden bağlayıcı konular söz konusu olabilir. İşle ilgili değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde hata yapma riskiniz daha fazla olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle birlikte yolculuklar planlayabilirsiniz. Bugün evrensel konularla ilgilenmek ve bu konular hakkında konuşmak isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerinde denge ve uyum arayışı içinde olmak size iyi gelecek. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili dalgalanmalar olabilir. Fazladan almanız gereken sorumluluklar olabilir. Akşam saatleri duygu karmaşası yaşayabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızdaki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir.  Hareketli bir gündesiniz. Yetiştirmeye çalıştığınız sorumluluklarınız gün içinde sizi krize sokabilir. İşte beraber olduğunuz kişilerle ilişkileriniz de dalgalanmalar yaşanabilir. Öğleden sonra tepkilerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar olabilir. İşlerinizde hata yapmamaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün keyif aldığınız konularla ilgilenecek zaman bulabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek size çok iyi gelecektir. Kendinizi geliştirmek için hareket halinde olabilir, yolculuklara çıkmak için planlar yapabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmak için arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz. Akşam saatlerinde fikirlerinizi netleştirmekte zorlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sabah saatlerinde ailenizle ilgili sorumluluklar alma durumunda kalabilirsiniz. Bu durum iş hayatınızda aksaklıklara neden olabilir. Planlarınızda değişiklikler yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hareketli bir gündesiniz. Yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızda verilmesi gereken konuları geç saatlere bırakmamaya özen gösterin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatında hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Yakın çevreniz ile haberleşmeleriniz fazla olabilir. Kendi düşüncelerinizi yaymak isteyeceğiniz ve inandığınız şeyleri savunacağınız bir gündesiniz. Bugün yapacağınız sözleşmeleri geç saatlere bırakmamaya çalışın. Dedikodulara fazla kulak asmadan işlerinizle ilgilenmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Maddi kaynaklarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Yapmak istediğiniz tatiller için tahmininizden daha çok parayı gözden çıkarmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde başkalarından destek almak size iyi gelecektir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız olaylar yaşayabilirsiniz. Akşam saatlerinde kendinizi duygularınızın içinde boğulmuş hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hareketli bir gündesiniz. Sabah saatlerinizde işlerinizle ilgili yeni sorumluluklar alacağınız zamanlar olacaktır. İşlerinizi akşam saatlerine bırakmamaya çalışın. Kafa karışıklığından dolayı hata yapma riskiniz fazla olabilir. Gün içinde kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeminizi etkileyebilir. Beslenmenize dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Etrafınızda bilemediğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalacağınız bir gündesiniz. Olayların nedenlerini görmekte zorlanabilirsiniz. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili değişiklikler yaşayabilirsiniz. Günlük planlarınızı tekrar organize etmeniz gerekebilir. Akşam saatlerinde yaşadığınız olayların etkisiyle duygu yoğunluğu içine girebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Arkadaş gruplarınızla ilgili gelişmeler planlarınızı değiştirebilir. Yeni yolculuklar düşünebilirsiniz. Yeni insanlarla tanışmak, geleceğiniz için yeni ümitler doğmasına yardımcı olabilir. İşle ilgili sorumluluklarınız artabilir. Endişelenmeyin, bu konuda başkalarından destek alabileceksiniz. Akşam saatlerinde hatalar çoğalabilir, dikkatli olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatında kısmetlerin olduğu bir gündesiniz. Etrafınızdaki insanlarla düşüncelerinizi paylaşmak için güçlü bir istek duyabilirsiniz. Sabah saatlerinde planlarınızda değişiklikler olabilir. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Akşam saatlerinde düşüncelerinizin yoğunluğu, kafa karışıklığına neden olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Esra Ertuğrul
Esra ErtuğrulBebeklerde Burun Temizliği
Ortodontist Kerem Atamözlü
Ortodontist Kerem AtamözlüMerhaba! Ben Dr. Kerem
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzVelayet Kime Verilir?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaGöz Altı Işık Dolgusuyla Daha Genç Görünün
Betül Yergök
Betül YergökGeçmişten Gelen Algılarımız
Nesrin Sürer
Nesrin SürerHer Yaşta Gençlik İçin A Vitamini
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaVenüs Oğlak Burcunda
Şebnem Sükan
Şebnem SükanÇizmenin Topuğu: Puglia
Dr. Burak Toprak
Dr. Burak ToprakAnksiyete ile Baş Edebiliriz
Ebru Demirhan
Ebru DemirhanÇanta ve Ayakkabı Bağımlılığı
En Çok İzlenen Videolar
Double-leg stretch (çift bacak esnetme) egzersiziDouble-leg stretch (çift bacak esnetme) egzersizi
Eda İle Ne Konuştuk? - Aşk PsikoloğuEda İle Ne Konuştuk? - Aşk Psikoloğu
Yediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu TarifiYediğim İçtiğim Sizin Olsun | Yıldız Öz Samaha'dan Pembe Burger ve Turşu Tarifi
Eda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen YavuzerEda ile Ne Konuştuk? - Nur Bilen Yavuzer

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mutlu çiftlerden sağlıklı bir ilişki için 8 ders

Mutlu çiftlerden sağlıklı bir ilişki için 8 ders

Nefroloji nedir, neye bakar? Nefroloji bölümü doktoru (nefrolog) hangi hastalıklara bakar?

Nefroloji nedir, neye bakar? Nefroloji bölümü doktoru (nefrolog) hangi hastalıklara bakar?

Yoğurdun yanında elma yemenin bakın ne faydası var

Yoğurdun yanında elma yemenin bakın ne faydası var

adidas ve Kanye West’ten Yeni Siyah YEEZY

adidas ve Kanye West’ten Yeni Siyah YEEZY

Sıradaki Haber