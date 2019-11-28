Nefroloji bölümü çoğu zaman üroloji ile karıştırılır. Nefroloji böbrek sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenen bir bölümdür. Üroloji ise kadın ve erkeklerin üriner sistemleri ile erkeklerin üreme sistemlerini inceleyen tıbbi branştır. Buna karşın kadınların üreme sistemleri ile ilgilenen “kadın doğum” olarak ayrı bir birim de vardır. Nefroloji bölümü daha çok idrar ve böbrekle ilgili olan bazı hastalıklarla ilgilenir.

Böbrekler, karmaşık kan damarı ağı ve atık ürünlerinin kanını ve fazla suyunu filtreleyen karmaşık boru ve tübül ağıyla yaşam için hayati öneme sahiptir. Böbrekler, çeşitli hastalık koşullarının yanı sıra ilaçlar ve toksinler tarafından değiştirilen sıvı, elektrolit ve asit-baz düzenlemesini sürdürür. Peki böbrekler ile ilgili pek çok sorunda başvurulan nefroloji nedir, neye bakar? Nefroloji bölümü doktoru (nefrolog) hangi hastalıklara bakar? Bilinmesi gerekenleri bu haberde bulabilirsiniz…

Nefroloji ne demek, ne anlama gelir?

Nefroloji, böbrek hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp bilimi dalıdır. Nefroloji; Yunanca nephros “böbrekler” ve ology “çalışma” anlamına gelen bir terimdir. Nefrolog da böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları konusunda uzmanlaşmış bir doktordur.

Nefroloji hangi hastalıklara bakar?

Nefroloji kapsamına giren hastalıklar şunlardır:

- Böbrek hastalıklarının tedavisi

- Hipertansiyon, diyabet ve aterosklerozun böbrek fonksiyonlarına karşı koruyucu hekimlik hizmetleri

- Son dönem böbrek hastalarının destek tedavileri ve takibi hizmetleri

- Böbrek iltihapları (Nefrit ve Pyelonefrit gibi)

- Akut böbrek yetmezliği

- Kronik böbrek yetmezliği

- İdrar yolu enfeksiyonları

- Hipertansiyon (Böbrek kaynaklı)

- Kronik Nefrit

- Albumin

- Böbrek taşları

- Üremi

- Böbrek kanseri

Nefroloji bölümünden nasıl randevu alınır?

Nefroloji bölümünden randevu almak oldukça basittir. Devlet hastanelerinden randevu almak için Alo 182 veya internet üzerinden (Merkezi Hekim Randevu Sistemi-MHRS) sistemi üzerinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz. Devlet hastanesi dışındaki özel hastanelerden randevu almak için gideceğiniz özel hastanenin telefonun numarasını arayarak veya var ise internet sitesinden rahatlıkla randevu alabilirsiniz.



