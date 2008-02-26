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    HaberlerEtkinlikNehar Tüblek Ödülü Levent’e
    26.02.2008 - 00:00 |

    Nehar Tüblek Ödülü Levent’e

    1994 yılında kaybettiğimiz karikatürist Nehar Tüblek’in anısına Beşiktaş Belediyesi ve Karikatürcüler Derneği’nin birlikte düzenlediği yarışmanın 13’üncüsü sonuçlandı.

    Seçici Kurul, birincilik ödülünü Ahmet Öztürk Levent’e verirken; Musa Gümüş ikinci, Mehmet Aslan ise üçüncü oldu. Mansiyonlar ise Murat Gök, Muammer Olcay ve Ergül Aktaş arasında paylaştırıldı.
    6 Mart’ta Akatlar Kültür Merkezi’nde yapılacak ödül töreninde; 7 karikatüriste de onur plaketi verilecek. Mehmet Selçuk, Sami Caner, Oğuz Gürel , Ömer Çam, Cemalettin Güzeloğlu, Ali Şur, Kürşat Zaman birer onur plaketi alacak.
     

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