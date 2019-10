Neil Young İstanbul'da!

İlk solo albümünü yayımladığı 1968 yılından bu yana birçok müzisyenin ilham kaynağı olan Neil Young, akıldan çıkmayan yüksek perdeli tenor sesi, elektrogitardaki kendine özgü stili, harmonika, piyano gibi çeşitli enstrümanlardaki başarısıyla güncel müzik tarihinin en büyük isimlerinden. Bu ay içerisinde Carnegie Hall’da dört gece üst üste solo konserler veren Neil Young’ın hayranları salonu dört gece de tıklım tıklım doldurdu. Her biri iki buçuk saat süren bu konserlerde ilk dönem şarkılarına ağırlık vererek hayranlarını mest eden Neil Young, İstanbul’daki konserinde de müzikseverlere benzer bir program sunacak.

1970’lerden günümüze toplam 50 albüm yayımlayan Neil Young, kariyeri boyunca muhalif, barış yanlısı ve çevreci tutumundan ödün vermedi. Aktivistlerin marşı haline gelen “Rockin' In The Free World” ve “Living With War” şarkılarının sahibi Neil Young, Live Aid ve Live 8 konserlerinde sunduğu etkileyici performanslarla da hafızalara kazındı. Tüm zamanların en iyi albümleri listelerinden düşmeyen, 1972 yapımı Harvest’in yaratıcısı Neil Young’ın bu albümdeki şarkılarından “Heart of Gold” rock tarihinin en güzel çalışmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Ünlü müzisyenler tarafından defalarca yorumlanan “Only Love Can Break Your Heart”, “Rockin' In The Free World”, “Heart Of Gold”, “Old Man”, “Hey Hey, My My”, “Harvest Moon” gibi onlarca şarkının yaratıcısı Neil Young’ın iki Grammy ödülü ve Philadelphia filminin müzikleriyle bir Oscar adaylığı da bulunmakta. Üretken müzisyen Neil Young’ın Crazy Horse ile birlikte kaydettiği, 2013 yılında yayımlanan albümü Psychedelic Pill de “En İyi Rock Albümü” dalında Grammy’ye aday oldu. 21 Ocak Salı gecesi Merit Ödülü’yle onurlandırılan Neil Young’un son albümü A Letter Home, müzikseverlerle Mart ayında buluşacak.

Biletler 1 Şubat Cumartesi günü satışa çıkıyor.

Biletini ön satış döneminde alanlar avantajlı fiyatlardan faydalanıyor!

Neil Young ve Crazy Horse ekibinin 15 Temmuz Salı akşamı, KüçükÇiftlik Park’ta Vodafone Red sponsorluğunda vereceği ilk İstanbul konserinin biletleri, 1 Şubat Cumartesi günü 10.00’dan itibaren:

Ana gişe İKSV'den (Nejat Eczacıbaşı Binası Sadi Konuralp Caddesi No: 5 Şişhane) 10.00-18.00 saatleri arasında temin edilebilecek. Ana gişe İKSV, hafta içi ve cumartesi günlerine ek olarak 2 Şubat Pazar da açık olacak.

Konserin ön satış döneminde genel alan biletleri 90 TL, ikinci sahne önü biletleri 150 TL, birinci sahne önü biletleri ise 300 TL olacak. Avantajlı fiyatlarından yalnızca ilk 5.000 biletin sahibi yararlanabilecek. Konserin sınırlı sayıdaki ve kimlik göstererek yalnızca ana gişe İKSV’den alınabilecek “öğrenci” biletleri 70 TL olacak.