Nejat Yavaşoğulları Bronx Pi'de
Doğan Duru Akustik Seri Konserleri, Türk rock müziğinin efsane ismi Nejat Yavaşoğulları’nı ağırlıyor.
Hayat Bu Kapağın Altında desteğiyle gerçekleşen Doğan Duru Akustik Seri Konserleri’nin beşincisi, 29 Mart Salı gecesi, Bronx Pi sahnesinde.
Doğan Duru’nun müzik, sohbet ve dostlarını bir araya getirdiği Hayat Bu Kapağın Altında desteği ile gerçekleşen, “Doğan Duru Akustik Seri Konserleri” devam ediyor. 29 Mart Salı gecesi Bronx Pi sahnesinde gerçekleşecek serinin 5. konserinde Doğan Duru’ya efsane Türk rock gurubu Bulutsuzluk Özlemi’nin ritim gitaristi, söz yazarı, bestecisi ve solisti olan Nejat Yavaşoğulları eşlik ediyor.
Şarkılarında özellikle sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve politik konuları işleyen Nejat Yavaşoğulları’nın efsane şarkılarının seslendirileceği ikilinin akustik performansında, günümüz şarkıları da Nejat Yavaşoğulları’nın özgün sesiyle yorumlanacak.
Kapıların 21.00’de açılacağı 29 Mart Salı günü gerçekleşecek etkinliğin biletleri Biletix ve Bronx Pi Sahne girişinden temin edilebiliyor.