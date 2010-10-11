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    HaberlerEtkinlikNelson Veras sizi bekliyor!
    11.10.2010 - 16:29 |

    Nelson Veras sizi bekliyor!

    Nelson Veras, 13 - 14 Ekim 2010 tarihlerinde Akbank Sanat'ta..

    Nelson Veras sizi bekliyor!

    Marciac, Nice, Vannes gibi birçok caz festivalinde sahne alan ünlü gitarist Nelson Veras, 13 - 14 Ekim 2010 tarihlerinde Akbank Sanat'ta gerçekleştireceği masterclass ile müzikseverlerle biraraya geliyor.

    Brezilya popüler müziği kategorisinde verilen visa ödülünü 200 sanatçı arasından alan beş sanatçıdan biri olan Nelson Veras, 1999’da Michel Petrucciani Tribute’te Gary Peacock ve Lee Konitz ile birlikte çaldı. Halen Paris'te çeşitli projelerde yer alan gitarist, Magic Malik, Olivier Ker Ourio, Gildas Bocle et le groupe Celtic Tales, Dominique Dipiazza, Jean Louis Matinier, Mathieu Chazarenc Trio gibi isimlerle çalışıyor.

    Akbank Sanat'ta ücretsiz olarak gerçekleşecek masterclass'ta Nelson Veras tecrübelerini genç müzisyenlerle paylaşacak.

    ETKİNLİK: MASTERCLASS – Nelson Veras, gitar
    Program:
    13 Ekim 2010, Çarşamba saat: 16.00
    14 Ekim 2010, Perşembe saat: 14.00

    Etkinlik Ücretsizdir.

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